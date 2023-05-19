聽新聞
test
0:00 / 0:00

研究所外送員2天賺1萬6 眼紅者批「外掛」倒楣了

聯合報／ 記者林保光／即時報導

研究所畢業的謝姓男子找不到工作，只好當美食外送員，他拚命接單，曾創2天賺1萬6000元紀錄，不料遭人眼紅，上網指他以外掛程式搶單，「是搞熊的（意不守規矩）」，令他在社群中飽受壓力。法官查明真相，判留言的楊姓男子須賠償他精神損失。

判決指出，謝姓男子研究所畢業，無業、無收入、無資產，才暫時當Ubereats外送員；楊姓男子大學畢業，也當外送員，月收約3萬6000。

2021年4月至9月間，楊在臉書社團「Ubereats全台討論區」，張貼謝的大頭照、遮掩後的姓名、外送趟數統計與滿意度評分等資料，留言「這單量就是搞熊的」等語，讓社團的人，以為謝使用外掛程式才接獲大量外送訂單。謝因此嚴重焦慮、失眠、身心受創，控告楊誹謗，並打民事官司，請求精神慰撫金100萬元。

楊姓外送員稱，他聽信店家及其他外送員說謝使用外掛接單，一時情緒激動，基於同情弱勢才發表言語。

檢方調閱公司紀錄，證實謝接單趟數，沒出現使用外掛的異常現象，起訴楊誹謗。高雄地方法院才在刑事部分，判決楊拘役10天，在民事部分，另判楊須賠償謝1萬元。全案可上訴。

美食外送員遭汙指使用外掛接單，法官調查後還他清白。圖非當事人。圖／本報資料照片
美食外送員遭汙指使用外掛接單，法官調查後還他清白。圖非當事人。圖／本報資料照片

外送員 失眠

延伸閱讀

不敢告訴曖昧對象自己是外送員！他謊稱現職工程師 全場白眼

禁止外送員騎進社區送餐 被查出占國有地要繳142萬元

女外送員後座貼一紙條 短短10字讓他看了很心疼

腳傷請外送員送上樓卻遭嗆「都不出門」 她哭：沒收到餐卻要付錢

相關新聞

抓到了！台鐵自強號竹南段搞軌案偵破 犯嫌遭聲押獲准

台鐵自強號272車次5月2日清晨5點42分行經苗栗縣竹南路段時，意外撞擊放置在鐵軌上的一只小瓦斯鋼瓶，造成...

imB自救會北檢按鈴提告　被害人：蔡政府須道歉

台灣金隆科技經營的不動產借貸媒合平台「imB」遭爆吸金詐騙，超過5000名民眾遭騙25億元，主嫌曾國緯（本名曾耀峯）等8...

路怒症？29歲男行糾暴怒「拿木劍毀人左眼」 賠250萬獲緩刑

台中田姓男子開車和陳姓機車騎士起糾紛，暴怒拿木劍攻擊他臉打到眼眶骨折、左眼視力受損剩0.5，法院審酌田、陳素昧平生，僅一...

影／何時休？屏警半個月取締逾1400件 斑馬線上行人仍被撞

車輛未禮讓行人罰款新制上路，全台各縣市警方5月起大動作取締違法行為，盼提升行人用路安全，屏東警方短短2周內就取締了超過1...

廠場工會設立規定 大法官認違憲、2年失效

中華航空企業工會第四分會會員籌組修護工廠企業工會，桃園縣（改制前）、市政府前後核准，但華航企業工會反對，勞動部也二度撤銷...

「控肉」詐團馬來西亞月租豪宅15萬斷金流 4人回台聲押獲准

詐騙集團「控肉」今年2月由張姓成員監控曹姓人頭戶，到員林市玉山銀行臨櫃提領取13多萬元美金，被察覺有異暗中報警，檢方接手...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦