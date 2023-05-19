研究所外送員2天賺1萬6 眼紅者批「外掛」倒楣了

研究所畢業的謝姓男子找不到工作，只好當美食外送員，他拚命接單，曾創2天賺1萬6000元紀錄，不料遭人眼紅，上網指他以外掛程式搶單，「是搞熊的（意不守規矩）」，令他在社群中飽受壓力。法官查明真相，判留言的楊姓男子須賠償他精神損失。

判決指出，謝姓男子研究所畢業，無業、無收入、無資產，才暫時當Ubereats外送員；楊姓男子大學畢業，也當外送員，月收約3萬6000。

2021年4月至9月間，楊在臉書社團「Ubereats全台討論區」，張貼謝的大頭照、遮掩後的姓名、外送趟數統計與滿意度評分等資料，留言「這單量就是搞熊的」等語，讓社團的人，以為謝使用外掛程式才接獲大量外送訂單。謝因此嚴重焦慮、失眠、身心受創，控告楊誹謗，並打民事官司，請求精神慰撫金100萬元。

楊姓外送員稱，他聽信店家及其他外送員說謝使用外掛接單，一時情緒激動，基於同情弱勢才發表言語。