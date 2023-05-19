向NCC大門潑漆不起訴 議員楊植斗：潑漆為喚起社會關注

國民黨台北市議員楊植斗去年選前因不滿名嘴周玉蔻搬弄同黨台北市長候選人蔣萬安父親蔣孝嚴緋聞風波，以及NCC就周女抹黑前立委顏寬恆家族輕罰40萬元，趁夜向NCC大門潑灑綠色油漆，今獲不起訴處分。楊植斗上午表示，曾向檢察官面告因NCC不作為，只好潑漆展現言論自由，喚起社會關注。

楊植斗說，NCC違法關閉中天電視台，而針對周玉蔻於選舉期間於節目上造謠卻睜一隻眼閉一隻眼，只能憤而潑漆，希望喚起各界關注，也好在司法還自己一個公道，選民也在2022年地方大選用選票下架民進黨。