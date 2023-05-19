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向NCC大門潑漆不起訴 議員楊植斗：潑漆為喚起社會關注

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

國民黨台北市議員楊植斗去年選前因不滿名嘴周玉蔻搬弄同黨台北市長候選人蔣萬安父親蔣孝嚴緋聞風波，以及NCC就周女抹黑前立委顏寬恆家族輕罰40萬元，趁夜向NCC大門潑灑綠色油漆，今獲不起訴處分。楊植斗上午表示，曾向檢察官面告因NCC不作為，只好潑漆展現言論自由，喚起社會關注。

楊植斗說，NCC違法關閉中天電視台，而針對周玉蔻於選舉期間於節目上造謠卻睜一隻眼閉一隻眼，只能憤而潑漆，希望喚起各界關注，也好在司法還自己一個公道，選民也在2022年地方大選用選票下架民進黨。

楊植斗說，周玉蔻一再抹黑藍營候選人，NCC卻將處罰時間推遲至選後，就算開記者會抗議，NCC也無動於衷。他說，NCC每次提告都敗訴，濫用司法資源，這些委員們應該從他們的薪水裡把訴訟費給扣除，不要再花老百姓的錢來濫訴。

台北市議員參選人楊植斗不滿NCC今前往「潑綠漆」，並批評NCC，「甘淪民進黨打手，腦中眼中都是綠色。」圖／楊植斗提供
台北市議員參選人楊植斗不滿NCC今前往「潑綠漆」，並批評NCC，「甘淪民進黨打手，腦中眼中都是綠色。」圖／楊植斗提供

NCC 楊植斗 周玉蔻

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