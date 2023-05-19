桃園男未繫繩遛狗撞傷人 判拘役還慘賠64萬

桃園一名黃姓男子遛狗不牽繩，結果狗在公園亂跑衝撞其他遛狗民眾，導致一名徐姓男子跌倒受傷，肋骨斷了8根，事後不但被桃園地院依過失傷害罪判拘役55天，還被判賠對方64萬餘元，得不償失。

據悉，黃男飼養的狗是中型犬，去年8月14日在中壢某公園看到徐男在遛狗，隨即衝向徐男發生碰撞，導致徐男跌倒在地，左側第3根到第10根肋骨骨折，住院休養了好一陣子才康復；事發後，黃男坦承過失，被依過失傷害罪判拘役55日，但未與徐男達成和解，因此再吃民事官司。

徐男興訟主張自己因為被黃男的狗撞傷，花了快30萬元醫藥費，看護費也將近5萬元，加上不能工作的薪資損失20萬餘元和精神撫慰金60萬元，認為黃男應賠償114萬9922元；審理時，黃男未出庭辯論，也未具狀表示任何意見。