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桃園男未繫繩遛狗撞傷人 判拘役還慘賠64萬

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名黃姓男子遛狗不牽繩，結果狗在公園亂跑衝撞其他遛狗民眾，導致一名徐姓男子跌倒受傷，肋骨斷了8根，事後不但被桃園地院依過失傷害罪判拘役55天，還被判賠對方64萬餘元，得不償失。

據悉，黃男飼養的狗是中型犬，去年8月14日在中壢某公園看到徐男在遛狗，隨即衝向徐男發生碰撞，導致徐男跌倒在地，左側第3根到第10根肋骨骨折，住院休養了好一陣子才康復；事發後，黃男坦承過失，被依過失傷害罪判拘役55日，但未與徐男達成和解，因此再吃民事官司。

徐男興訟主張自己因為被黃男的狗撞傷，花了快30萬元醫藥費，看護費也將近5萬元，加上不能工作的薪資損失20萬餘元和精神撫慰金60萬元，認為黃男應賠償114萬9922元；審理時，黃男未出庭辯論，也未具狀表示任何意見。

法院調查，黃男遛狗未繫繩，造成徐男骨折傷害，有監視器畫面和醫院診斷書可證明，而刑事判決結果也顯示黃男是須負過失責任的一方，徐男求償依法有據。不過醫院僅囑咐徐男須休養3個月，徐男又無法證明須休養6個月的必要性，因此酌減不能工作損失及精神撫慰金金額，最後判黃男須賠64萬6422元。全案可上訴。

黃姓男子遛狗不繫繩，結果狗在公園亂跑衝撞，導致一名徐姓男子骨折受傷，被法院判賠對方64萬餘元，得不償失（示意圖與事件人物無關）。本報資料照片
黃姓男子遛狗不繫繩，結果狗在公園亂跑衝撞，導致一名徐姓男子骨折受傷，被法院判賠對方64萬餘元，得不償失（示意圖與事件人物無關）。本報資料照片

遛狗 傷害罪 骨折

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