喝酒聊到老婆不堪遭遇 他憤拿圓鍬砸死友人判無期徒刑

男子陳進祥和謝姓友人飲酒時，不滿對方聊到自己入獄期間妻子被押去山上性侵，雙發爆發衝突，陳一氣之下拿圓鍬毆打謝的頭、臉30多下致死，事後辯稱沒殺意，最高法院依殺人罪判無期徒刑定讞。

陳（63歲）原居無定所，2021年12月借宿謝姓友人家；兩人2022年1月2日一起在家喝酒，謝批評陳服刑期間，陳妻都被押去山上性侵，陳認為謝「態度不好」而發怒，雙方爆發口角後，陳奪門而出。陳看見門外有一把圓鍬，拿起圓鍬折回住處，朝謝的頭、臉和身體連續攻擊數十下，謝送醫不治。

檢方依殺人罪起訴，陳在一審審理時稱，他會拿圓鍬打謝，是因為謝說「我太太都被押去山上輪暴、強姦」，謝講這話激怒自己，後來他喝酒腦筋轉不過來，就發生案件了。

二審審理期間，陳承認殺人事實，但稱自己有恐慌症、被害妄想症等精神疾病，當時他施用安非他命，有喝酒、吃精神科的藥，失去精神狀態，他看謝的動作，以為謝要害他，並不是故意要殺謝。

法院調閱法醫鑑定報告，發現死者頭臉受傷部位多達30餘處銳器傷，其中2處顱骨甚至出現凹痕，作案用圓鍬也被打到鍬頭、柄身分離，案發現場的電風扇、桌上塑膠袋均留有噴濺血點，認定陳不但攻擊次數多，力道也非常猛烈。

法院認為陳與謝衝突後，原可離開、終止爭吵，卻又在發現圓鍬後，拿它折回並打死人，有殺人犯意，審酌陳手段凶殘，幾近殘虐，謝瀕死前身心蒙受諸多疼痛、恐懼，惡性重大，犯後卻毫無悔意、也沒道歉，令親屬難以平復傷痛。

一、二審審酌陳曾因傷害致死入獄，卻仍漠視法治、輕忽他人生命，均依殺人罪判無期徒刑，褫奪公權終身；最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

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