聽新聞
test
0:00 / 0:00

喝酒聊到老婆不堪遭遇 他憤拿圓鍬砸死友人判無期徒刑

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子陳進祥和謝姓友人飲酒時，不滿對方聊到自己入獄期間妻子被押去山上性侵，雙發爆發衝突，陳一氣之下拿圓鍬毆打謝的頭、臉30多下致死，事後辯稱沒殺意，最高法院依殺人罪判無期徒刑定讞。

陳（63歲）原居無定所，2021年12月借宿謝姓友人家；兩人2022年1月2日一起在家喝酒，謝批評陳服刑期間，陳妻都被押去山上性侵，陳認為謝「態度不好」而發怒，雙方爆發口角後，陳奪門而出。陳看見門外有一把圓鍬，拿起圓鍬折回住處，朝謝的頭、臉和身體連續攻擊數十下，謝送醫不治。

檢方依殺人罪起訴，陳在一審審理時稱，他會拿圓鍬打謝，是因為謝說「我太太都被押去山上輪暴、強姦」，謝講這話激怒自己，後來他喝酒腦筋轉不過來，就發生案件了。

二審審理期間，陳承認殺人事實，但稱自己有恐慌症、被害妄想症等精神疾病，當時他施用安非他命，有喝酒、吃精神科的藥，失去精神狀態，他看謝的動作，以為謝要害他，並不是故意要殺謝。

法院調閱法醫鑑定報告，發現死者頭臉受傷部位多達30餘處銳器傷，其中2處顱骨甚至出現凹痕，作案用圓鍬也被打到鍬頭、柄身分離，案發現場的電風扇、桌上塑膠袋均留有噴濺血點，認定陳不但攻擊次數多，力道也非常猛烈。

法院認為陳與謝衝突後，原可離開、終止爭吵，卻又在發現圓鍬後，拿它折回並打死人，有殺人犯意，審酌陳手段凶殘，幾近殘虐，謝瀕死前身心蒙受諸多疼痛、恐懼，惡性重大，犯後卻毫無悔意、也沒道歉，令親屬難以平復傷痛。

一、二審審酌陳曾因傷害致死入獄，卻仍漠視法治、輕忽他人生命，均依殺人罪判無期徒刑，褫奪公權終身；最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：請勿吸毒 戒毒專線0800770885 ※

男子陳進祥拿圓鍬打死謝姓友人，最高法院判無期徒刑定讞的批評，拿圓鍬打死他，。本報記者／翻攝
男子陳進祥拿圓鍬打死謝姓友人，最高法院判無期徒刑定讞的批評，拿圓鍬打死他，。本報記者／翻攝

殺人 性侵 酒駕

延伸閱讀

由愛生恨！開車衝撞女店員再帶到棄置空屋上銬致死 他最終逃死

影／康建科技4死1重傷槍擊命案 殺手李鴻淵判3死刑、1無期徒刑

遭中共以間諜罪判無期徒刑的港人 竟是德州和統會長

美籍港人梁成運遭陸指控涉間諜罪 重判無期徒刑

相關新聞

抓到了！台鐵自強號竹南段搞軌案偵破 犯嫌遭聲押獲准

台鐵自強號272車次5月2日清晨5點42分行經苗栗縣竹南路段時，意外撞擊放置在鐵軌上的一只小瓦斯鋼瓶，造成...

imB自救會北檢按鈴提告　被害人：蔡政府須道歉

台灣金隆科技經營的不動產借貸媒合平台「imB」遭爆吸金詐騙，超過5000名民眾遭騙25億元，主嫌曾國緯（本名曾耀峯）等8...

路怒症？29歲男行糾暴怒「拿木劍毀人左眼」 賠250萬獲緩刑

台中田姓男子開車和陳姓機車騎士起糾紛，暴怒拿木劍攻擊他臉打到眼眶骨折、左眼視力受損剩0.5，法院審酌田、陳素昧平生，僅一...

影／何時休？屏警半個月取締逾1400件 斑馬線上行人仍被撞

車輛未禮讓行人罰款新制上路，全台各縣市警方5月起大動作取締違法行為，盼提升行人用路安全，屏東警方短短2周內就取締了超過1...

廠場工會設立規定 大法官認違憲、2年失效

中華航空企業工會第四分會會員籌組修護工廠企業工會，桃園縣（改制前）、市政府前後核准，但華航企業工會反對，勞動部也二度撤銷...

「控肉」詐團馬來西亞月租豪宅15萬斷金流 4人回台聲押獲准

詐騙集團「控肉」今年2月由張姓成員監控曹姓人頭戶，到員林市玉山銀行臨櫃提領取13多萬元美金，被察覺有異暗中報警，檢方接手...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦