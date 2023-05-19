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外派小姐不算女陪侍？台中酒店大逃稅開庭檢辯爭論

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中國泰洋酒涉嫌和金錢豹、金麗都系列等47間酒店勾結，以俗稱「跳開發票」手段隱匿最高百分之25稅額近8億元，檢方首波依逃漏稅、商業會計法起訴國泰、6間酒店業者。法院今開庭，有酒店稱小姐是經濟公司外派來不符「有陪侍服務」稅額，檢察官當庭要求函詢主管機關依稅法認定。

台中地院今上午傳涉案的儷晶皇宮、金麗都及麗都理容KTV等業者到案，儷晶皇宮實際負責人簡姓女子坦承違反商業會計法但否認逃漏稅，辯稱公司並非有女陪侍酒店，小姐是外部經紀公司派來的。

簡女還說，客人消費的刷卡金額包括包廂費、酒錢、菜錢、小姐坐檯費及稅金，至於經紀公司派1個小姐1小時收1500元，由小姐拿1000元，經紀公司抽100元，其餘400元是他們幹部抽成、清潔費。

簡的辯護人則說，簡女雖有漏開發票行為，但無施用積極詐術，實際上僅是單純不作為，店內由委外經紀人派小姐來，與檢察官起訴認定他們是有女陪侍業者須徵百分之25稅額不符，也爭執檢察官計算逃漏稅方式。

另名潘姓男子身兼儷晶皇宮、金麗都2家店登記負責人，潘表示當初是爸爸的朋友找他當登記負責人，對於公司事情一蓋不清楚，還說「我什麼事都沒做」但2間店每月會給他1萬元人頭費，否認逃漏稅但認為自己是登記負責人，涉犯商業會計法開空白發票部分認罪。

麗都理容KTV登記負責人彭姓男子說，當初是他表姊找他擔任，每月給他3萬元人頭費，自己不清楚實際負責人是誰，並稱「掛名這麼多年都沒事，相信表姊不會害他」，均否認犯罪。

公訴檢察官主張，既然辯護人均主張酒店小姐是經紀公司外派，不符有陪侍業者稅率百分之25，那就請法院調查函請主管機關，確認是否符合加值型及非加值型營業稅法第12條第2項酒家及有陪侍服務之茶室、咖啡廳、酒吧作認定。

檢察官還說，業者應提供其和經濟公司派小姐來的相關文書證據，以實其說；辯護人表示，儷晶皇宮2017年10月已結束營業，因時間久遠會盡力去找資料。

國泰洋酒公司。圖／報系資料照
國泰洋酒公司。圖／報系資料照

酒店 檢察官 逃漏稅

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