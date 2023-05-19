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由愛生恨！開車衝撞女店員再帶到棄置空屋上銬致死 他最終逃死

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

屏東縣男子黃東明愛慕通訊行曾姓女店員，追求不成由愛生恨，開車尾隨衝撞致重傷昏迷，帶至空屋上銬放任重傷的曾女死亡，最高法院依殺人、強制罪判無期徒刑，褫奪公權終身定讞。

黃東明2021年2月4日到屏東市某通訊行辦理電話繳費等業務，而認識曾女，心生愛慕欲加追求，多次邀約曾女被拒絕，為躲避他的騷擾，曾女請調其他門市，但黃窮追不捨，到服務櫃檯伸手強拉，曾女回覆「你嚇到我了」，並不堪其擾，同年3月26日向警局報案，黃想要和解也遭拒。

黃同年4月8日晚間向朋友借車，尾隨騎機車下班的曾女，趁四下無人從後方猛烈衝撞曾女，害顱骨骨折、頸椎骨折、腦幹挫傷、顱內出血等，他不顧旁人阻止，開車載重傷昏迷的曾女離開現場，棄置空屋並用童軍繩、腳銬將曾女左腳銬在樓梯扶手，放任曾女傷重死亡。

黃否認犯行，供稱自己到門市是要拿回個資，並沒有觸碰曾女身體或拉手，雖有和曾女發生車禍，但是曾女騎車分心使用手機自撞水泥護欄後，再擦撞他的汽車，他沒有殺人犯意或行為。

法院認為黃故意開車衝撞，見曾女一息尚存，仍狠心載至空屋上銬，阻斷送醫及求生機會放任死亡，手段駭人聽聞，惡性重大，且犯後一再狡辯，延誤警方尋得被害人時間，也未對家屬表達任何歉意或彌補損害，犯後態度惡劣。

曾女家屬請求法院判黃死刑，但法院審酌黃年近60歲，若判無期徒刑，依法須執行逾25年才能假釋，足使他與社會隔離至逾80歲，縱使假釋出監，再犯危險性顯著降低，沒有剝奪生命與社會永久隔離必要，一、二審依強制、殺人等罪判無期徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

男子黃東明愛慕追求曾女遭拒，開車衝撞曾女再棄置空屋放任死亡，最高法院判關無期徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片
男子黃東明愛慕追求曾女遭拒，開車衝撞曾女再棄置空屋放任死亡，最高法院判關無期徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片

殺人 屏東縣 假釋

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