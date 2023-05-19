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評論某公司「騙財騙色」 超人氣學園「黑熊」獲判無罪

聯合報／ 記者林保光／即時報導

曾演出「超人氣學園」等電視劇的藝人郭力夫，2年前在臉書粉絲專頁留言稱某經紀公司，「這間公司騙財騙色十幾年了」，惹上誹謗官司，遭判刑拘役後，他提出上訴二審，經高雄地方法院判決無罪，令他喜出望外。

郭力夫接獲判決後，在臉書留言，「太棒了，本來只是想爭取緩刑，沒想到這次法官看到我和解的誠意，直接給我無罪了！感謝上帝」。

郭力夫於2021年4月至5月間，在臉書粉絲專頁「臺台」，評論某公司性騷擾女學員的文章下，留言「這間公司騙財騙色十幾年了」等語，另分享這粉專文章到他個人臉書，公開貼文「有女孩子去過文章裡面的公司，且有類似被性騷擾經歷的，請私訊臺台，團結力量大，一起打敗這樣惡質的公司跟老闆」，遭被指名的公司捏告誹謗。去年7月，經高雄地方法院刑事簡易判決，判處拘役25日，可易科罰金。

郭不服判決提出上訴，二審合議庭認為，他的言論內容是提醒求職者應徵工作應多加注意，或果真遇有不當情事，甚或遭遇性騷擾，應勇於站出發聲，維護自身權益等，未敘及何事實之真偽，純屬意見發表的性質。

合議庭表示，郭在演藝圈超過20年，確有管道得知或聽聞行業內不當情事，他以業內人的角度，在合理範圍內，提醒求職者應徵時多加注意人身或財產安全，應屬其受保障言論自由，判他無罪。全案可上訴。

郭力夫（左二）在電視劇「超人氣學園」，與飾演教官的賈靜雯（右）畫面。圖／本報資料照
郭力夫（左二）在電視劇「超人氣學園」，與飾演教官的賈靜雯（右）畫面。圖／本報資料照

性騷擾 求職 粉絲

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