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持榔頭砸毀台南市府6扇玻璃門 怪男辯為人民發聲被判拘役

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南43歲鄭姓男子今年3月1日下午1時22分許向老闆請假後，開車到台南市府永華市政中心，持工地用榔頭砸毀2樓中庭6扇玻璃門，經駐衛警報警處理，鄭當場被逮，辯稱因人民生活困頓，為了人民發聲，經檢方依毀損罪起訴，台南地院認鄭犯毀損他人物品罪，處拘役50日。

檢警調查，案發當天，鄭駕駛轎車，前往台南安平區永華市政中心2樓中庭，持榔頭1支，敲擊中庭玻璃大門共6扇，致玻璃大門破裂、門框變形而不堪使用。鄭坦承犯行。

經駐衛警察隊訴由台南市警第四分局偵辦。市府估計，包含6扇玻璃門重新安裝費用8萬元，以及應急用的阻隔版約2萬元，損失約10萬元，並向鄭求償。

除毀損外，警方認鄭另涉有毀損公務員職務上掌管之物品罪嫌。檢方認為，鄭所毀損物為市府中庭的玻璃大門，應屬供公眾使用的公共用物，與市府執行職務或公權力的行使無關，難以認定公務員職務上掌管物品，與毀損公務員職務上掌管之物品罪嫌的構成要件不符。

台南地院審酌，鄭為漠視國家法治，貶損行政機關尊嚴，並造成台南市政府財產損害，事後坦承犯行的犯後態度，惟迄未為任何賠償等一切情狀等，認他犯毀損他人物品罪，處拘役50日。

鄭男當場被逮，辯稱因人民生活困頓，為了人民發聲，台南地院認鄭犯毀損他人物品罪，處拘役50日，可上訴。圖／讀者提供
鄭男當場被逮，辯稱因人民生活困頓，為了人民發聲，台南地院認鄭犯毀損他人物品罪，處拘役50日，可上訴。圖／讀者提供
鄭姓男子3月1日下午向老闆請假，持工地用榔頭砸毀2樓中庭6扇玻璃門。圖／讀者提供
鄭姓男子3月1日下午向老闆請假，持工地用榔頭砸毀2樓中庭6扇玻璃門。圖／讀者提供

台南 公務員

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