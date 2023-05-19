台中金屬加工廠爽賺業績 電表偷做手腳4年竊電974萬

台中陳姓男子在大雅區經營金屬加工廠，後來業績蒸蒸日上，他享有利潤卻不想繳納高額電費，涉嫌破壞台電公司的電表，造成短路影響計費竊電，經統計4年多竊得149萬5745度，約974萬元的電費，陳落網狡辯否認不知情，但電表明顯僅供他公司單一使用，檢方依竊盜罪嫌起訴他。

檢警調查，陳男（32歲）承租大雅區一間廠房設立公司，起初向台電公司申請加裝外牆的電表，並引入200伏特的工業用電從事金屬加工，但後來公司業績成長，陳為了擴充量能生產機具，隨著用電量激增，陳卻貪圖規避用電利益。

檢警查出，陳男2017年12月18日後破壞台電裝設在電表上的一次性封印鎖，開啟電箱以銅片連接造成比流器電流短路，造成無法將電流訊號傳送至電表計費，以此方式竊電多年。

直到2022年7月19日台電人員查核發現電表一次性封印鎖有遭破壞痕跡，派員到場詳查發現並通知警方到場，經計算陳一共竊電高達149萬5745度，約974萬元的電費。

檢方訊時，陳男坦承租廠方經營公司，但矢口否認竊電，辯稱台電查獲時沒通知他到場，外牆的電表不知何時遭竊電，還說公司用電量確實跟著業績成長。但檢方則認為，該電表是以供應陳男公司使用，陳自有圖減省電費的動機。

台電人員也證稱，該電表僅供應陳男公司使用，並從事金屬加工業，並提出會同警方實地調查紀錄、現場遭破壞電表照片等，以及經追償電費單高達149萬5745度，約974萬元的電費。