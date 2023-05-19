聽新聞
test
0:00 / 0:00
抓到了！台鐵自強號竹南段搞軌案偵破 犯嫌遭聲押獲准
台鐵自強號272車次5月2日清晨5點42分行經苗栗縣竹南路段時，意外撞擊放置在鐵軌上的一只小瓦斯鋼瓶，造成列車車廂水管破裂、緊急停駛，當天台鐵共有7列班次延誤，累積誤點151分，約840名旅客受到影響。
全案警方宣告偵破，犯嫌騎乘腳踏車載運鋼瓶至犯案地點，還到竹南火車站變裝離去，因犯案動機不明，檢警昨依公共危險罪向法院聲押獲准。
鐵路警察表示，該事故雖未造成人員傷亡，但鐵路警察職司鐵道維安，事發後成立專案小組調查，過濾竹南、新竹沿線路口監視器畫面，發現陳姓男子騎腳踏車犯案，在犯案後還特意到竹南火車站旁一間夾娃娃機店換裝，企圖混淆警方偵辦方向，所幸鐵警專案人員多日查訪新竹、竹南等地後掌握其身分，報請苗栗地檢署指揮偵辦，前天順利拘捕陳男到案，並查扣作案腳踏車、犯案時及犯案後變裝的衣服、褲子、拖鞋等證物。
全案昨訊後，鐵警台中分局將陳嫌依公共危險罪移送苗栗地檢署，並由檢方向法院聲請羈押，最後院方裁定陳嫌羈押。
鐵路警察局特此呼籲，列車軌道、線路不得投、排石塊或放置物品，影響列車安全行駛，將依公共危險罪偵辦，鐵路警察本於維護鐵道安全之職責，決心查緝到案，請民眾切勿觸法。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言