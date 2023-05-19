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抓到了！台鐵自強號竹南段搞軌案偵破 犯嫌遭聲押獲准

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

台鐵自強號272車次5月2日清晨5點42分行經苗栗縣竹南路段時，意外撞擊放置在鐵軌上的一只小瓦斯鋼瓶，造成列車車廂水管破裂、緊急停駛，當天台鐵共有7列班次延誤，累積誤點151分，約840名旅客受到影響。

全案警方宣告偵破，犯嫌騎乘腳踏車載運鋼瓶至犯案地點，還到竹南火車站變裝離去，因犯案動機不明，檢警昨依公共危險罪向法院聲押獲准。

鐵路警察表示，該事故雖未造成人員傷亡，但鐵路警察職司鐵道維安，事發後成立專案小組調查，過濾竹南、新竹沿線路口監視器畫面，發現陳姓男子騎腳踏車犯案，在犯案後還特意到竹南火車站旁一間夾娃娃機店換裝，企圖混淆警方偵辦方向，所幸鐵警專案人員多日查訪新竹、竹南等地後掌握其身分，報請苗栗地檢署指揮偵辦，前天順利拘捕陳男到案，並查扣作案腳踏車、犯案時及犯案後變裝的衣服、褲子、拖鞋等證物。

全案昨訊後，鐵警台中分局將陳嫌依公共危險罪移送苗栗地檢署，並由檢方向法院聲請羈押，最後院方裁定陳嫌羈押。

鐵路警察局特此呼籲，列車軌道、線路不得投、排石塊或放置物品，影響列車安全行駛，將依公共危險罪偵辦，鐵路警察本於維護鐵道安全之職責，決心查緝到案，請民眾切勿觸法。

台鐵自強號272 車次本月 5 月 2 日清晨5點42分行經苗栗縣竹南路段時，意外撞擊放置在鐵軌上的一只小瓦斯鋼瓶，造成列車車廂水管破裂、緊急停駛。圖／警方提供
台鐵自強號272 車次本月 5 月 2 日清晨5點42分行經苗栗縣竹南路段時，意外撞擊放置在鐵軌上的一只小瓦斯鋼瓶，造成列車車廂水管破裂、緊急停駛。圖／警方提供
警方調查發現，陳姓男子騎腳踏車犯案，在犯案後還特意到竹南火車站旁一間夾娃娃機店換裝，企圖混淆警方偵辦方向。圖／警方提供
警方調查發現，陳姓男子騎腳踏車犯案，在犯案後還特意到竹南火車站旁一間夾娃娃機店換裝，企圖混淆警方偵辦方向。圖／警方提供
專案小組調閱竹南、新竹沿線路口監視器，鎖定陳嫌騎乘腳踏車載運鋼瓶至犯案地點。圖／警方提供
專案小組調閱竹南、新竹沿線路口監視器，鎖定陳嫌騎乘腳踏車載運鋼瓶至犯案地點。圖／警方提供

警察 台鐵

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