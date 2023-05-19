國賠援引30年前函釋 立委促廢

錢姓陸客五年前遊台遭漏電的路燈電死，法院判國家賠償四六三萬元；立委鄭運鵬昨天在立法審議刑事補償法部分條文修正案時，質疑法院援引法務部卅年前函釋「大陸地區人民亦為中華民國人民」不符國民情感，強調不反對國賠，但反對使用該函釋。

鄭運鵬認為，應用大陸委員會「人權不分國家」的新說法，有些法官判決被轉手當成「認知作戰」素材，法務部何必去擔這卅年前的果？要求法務部廢除函釋，也要求司法院請法官在判決中不要亂灌意識形態。

法務部一九九三年八月五日的函釋是解釋大陸地區人民依「國家賠償法」規定請求國賠時，賠償義務機關應如何處理疑義。法務部次長陳明堂表示，當時兩岸條例甫通過，隨政治情況改變，該函釋已無人使用，即便二○一○年蘇花公路土石流事故也沒引用該函釋。他說，補償、賠償不涉統獨爭議，但函釋不是處分，沒有廢止問題，會盡快處理。

司法院秘書長林輝煌認為，刑事補償無國界，依此應刪除刑事補償法第卅六條外國人「基於平等互惠原則準用」的規定。鄭運鵬詢問，放寬外國人刑補規定，中港澳人士是否一體適用？林答稱都適用。