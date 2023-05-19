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陳建仁下令強化掃黑 阻斷黑道幫派金流

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導

行政院長陳建仁。聯合報資料照片
行政院長陳建仁。聯合報資料照片
行政院長陳建仁昨天主持今年度第二次治安會報，指示警政署全力掃蕩黑道幫派，落實執行「系統性掃黑」策略，積極偵蒐不法事證以組織犯罪嚴加究辦，並針對其所投資經營的營運場所，運用「第三方警政」策略施以行政干預措施，阻斷黑道幫派經濟來源，達「溯源、刨根、斷金流」之效。

針對易受幫派組織依附的產業，例如建築營造業、廢棄物清理、綠能發電及其他新興產業，陳建仁也要求應加強訪查，積極蒐集相關情資、提早察覺異樣主動偵辦，期能有效抑制不法。

另外，指示政務委員羅秉成邀集相關部會，研擬模擬槍枝及其零件管控的精進對策，持續推動相關修法作業。

陳建仁說，去年國內發生多起詐欺集團私刑拘禁被害人案件，警方努力將幕後首腦及幹部拘提到案，但先前發生黑道幫派高調舉辦大型宴會及槍擊案件，公然挑戰公權力，引發社會觀感不佳；掃黑、反毒及打詐工作皆相當重要，請相關部會繼續強化各項治安維護工作，許給全民一個安居樂業的環境。

幫派 黑道 陳建仁

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