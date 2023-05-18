恐嚇要錢、關閉孵蛋機導致1萬隻雞死亡 嘉義男收押

嘉義縣蔡姓男子去年9月起不斷恐嚇劉姓畜牧場負責人要錢外，當劉男中止給付時，蔡男關閉畜牧場的孵蛋機，造成1萬多隻種雞缺氧死亡；檢方昨天偵結起訴，移審嘉義地方法院，遭法院收押。

起訴書指出，蔡姓男子（41歲）得知劉姓畜牧場負責人從事孵化種雞，經濟能力佳，從去年9月至今年3月間用手機通訊軟體LINE陸續傳送恐嚇訊息給劉男，內容包括「只要我平安，你一家就快樂」等文字。

蔡姓男子今年3月9日、17日到劉男的畜牧場關閉孵蛋機，藉此影響種雞孵化及生長，以此方式恐嚇，致其心生畏懼，劉男因而陸續交付共新台幣100萬元。

蔡男因不滿劉男中止給付現金，竟到畜牧場關閉孵蛋機，導致1萬多隻種雞缺氧死亡，還拿球棒痛毆劉男，辱罵髒話，導致劉男左臂骨折、四肢擦挫傷。

劉姓男子今年3月18日報警，警方立即逮捕並移送嘉義地檢署，檢方以有反覆實施之虞向法院聲押獲准；檢方昨天偵查終結，依恐嚇取財、毀損等罪將劉男提起公訴，同時移審法院，嘉義地方法院今天裁定收押。