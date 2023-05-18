彰化北斗鎮長李玄在報到入監 指司法未還公道
彰化北斗鎮長李玄在涉犯圖利罪遭判1年10個月定讞，今天前往彰化地檢署報到，李玄在報到前仍強調清白，指司法沒有還他公道，縣府也沒收到判決書，無人代理鎮長，讓他無法放心。
李玄在曾於妻子、前北斗鎮長楊麗香任內擔任服務處主任，接受傅男請託讓裝有剩餘磚塊、混凝土的砂石車進入掩埋場傾倒，不用支付處理費用，不法利益為新台幣3萬8045元，李玄在遭台灣彰化地方檢察署檢察官起訴。
去年12月，李玄在不服台中高分院更一審判決提出上訴，也當選北斗鎮長；但最高法院宣布，維持台中高分院更一審的判刑1年10月、褫奪公權2年判決，全案定讞。
台灣彰化地方檢察署檢察官通知李玄在應在今天上午報到入監執行；李玄在接受媒體聯訪時說，服務與便民只有一線之隔，如果為民服務卻換來牢獄之災，以後沒有人敢服務鄉親。
李玄在指出，他和太太一直清清白白、不貪不取，認真任事，努力爭取百姓福利，但司法沒有還他公道，且縣府至今都還沒有收到判決書無法派代，鎮長無人代理，讓他無法放心。
彰縣府民政處人員則說，由於未收到最高法院判決書，無法依地方制度法規定辦理解職，也無法派人代理鎮長，只能先由鎮公所主任秘書或秘書等人先暫代鎮長職務。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言