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彰化北斗鎮長李玄在報到入監 指司法未還公道

中央社／ 彰化縣18日電

北斗鎮長李玄在被判刑解職，明天將入監執行，今天在公所開惜別會，還送給到場支持的鄉親菜刀，要大家「不能一刀兩斷，要拔刀相助」。聯合報系記者林宛諭／攝影
北斗鎮長李玄在被判刑解職，明天將入監執行，今天在公所開惜別會，還送給到場支持的鄉親菜刀，要大家「不能一刀兩斷，要拔刀相助」。聯合報系記者林宛諭／攝影
彰化北斗鎮長李玄在涉犯圖利罪遭判1年10個月定讞，今天前往彰化地檢署報到，李玄在報到前仍強調清白，指司法沒有還他公道，縣府也沒收到判決書，無人代理鎮長，讓他無法放心。

李玄在曾於妻子、前北斗鎮長楊麗香任內擔任服務處主任，接受傅男請託讓裝有剩餘磚塊、混凝土的砂石車進入掩埋場傾倒，不用支付處理費用，不法利益為新台幣3萬8045元，李玄在遭台灣彰化地方檢察署檢察官起訴。

去年12月，李玄在不服台中高分院更一審判決提出上訴，也當選北斗鎮長；但最高法院宣布，維持台中高分院更一審的判刑1年10月、褫奪公權2年判決，全案定讞。

台灣彰化地方檢察署檢察官通知李玄在應在今天上午報到入監執行；李玄在接受媒體聯訪時說，服務與便民只有一線之隔，如果為民服務卻換來牢獄之災，以後沒有人敢服務鄉親。

李玄在指出，他和太太一直清清白白、不貪不取，認真任事，努力爭取百姓福利，但司法沒有還他公道，且縣府至今都還沒有收到判決書無法派代，鎮長無人代理，讓他無法放心。

彰縣府民政處人員則說，由於未收到最高法院判決書，無法依地方制度法規定辦理解職，也無法派人代理鎮長，只能先由鎮公所主任秘書或秘書等人先暫代鎮長職務。

彰化縣北斗鎮長李玄在今到彰化地檢署報到入監服刑，他的妻子前鎮長楊麗香、支持者陪同打氣。聯合報系記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮長李玄在今到彰化地檢署報到入監服刑，他的妻子前鎮長楊麗香、支持者陪同打氣。聯合報系記者簡慧珍／攝影

彰化 司法 檢察官

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