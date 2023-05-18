申請解凍支付律師費遭黨產會否准 中廣敗訴確定

中廣公司遭黨產會認定為國民黨附隨組織並禁止處分不當取得財產，中廣申請解凍要支付律師費用等，不服遭黨產會否准興訟。一審判中廣敗訴，經上訴，二審今駁回上訴，全案確定。

判決指出，不當黨產處理委員會依黨產條例規定，認定中國廣播股份有限公司為國民黨附隨組織，中廣所有財產中有部分為不當取得，或應移轉為中華民國所有，或應追徵其價額。依黨產條例規定，遭推定為不當取得的財產，原則上禁止處分，但有例外情形。

中廣不服黨產會處分，委任律師提起行政訴訟並聲請停止執行，支付律師費用新台幣168萬餘元，另就中廣與交通部間返還不當得利事件支付律師酬金6萬元，因此，向黨產會申請以「依法推定為不當取得之財產」支出律師費用，即以例外情形請求黨產會准予動用財產。黨產會否准，中廣為此提起行政訴訟。

一審台北高等行政法院認為，中廣是因不服被認定為國民黨附隨組織，及其部分財產屬不當取得財產而打官司，即使勝訴也只是讓中廣財產中「非屬不當取得財產」範圍增加，而與交通部間訴訟也是出於維護自身權益，中廣支出相關律師費用與增進公共利益無關。

一審指出，黨產會同意中央投資公司、欣裕台公司、婦聯會等附隨組織所提出法律服務費用申請，是因這些附隨組織沒有經黨產會認定非屬不當取得的財產，而無得自由處分的財產，與中廣有可以自由處分的財產狀況不同。

一審認定，中廣申請以「依法推定為不當取得之財產」支出律師費用，與黨產條例相關規定不符，黨產會予以否准，並無違誤，因此判中廣敗訴。

中廣不服，提起上訴，二審由最高行政法院審理，今天駁回上訴，全案確定。