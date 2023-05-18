快訊

中職／雨神喊停！兄弟悍將4小時馬拉松大戰言和

申請解凍支付律師費遭黨產會否准 中廣敗訴確定

中央社／ 台北18日電

中廣公司遭黨產會認定為國民黨附隨組織並禁止處分不當取得財產，中廣申請解凍要支付律師費用等，不服遭黨產會否准興訟。一審判中廣敗訴，經上訴，二審今駁回上訴，全案確定。

判決指出，不當黨產處理委員會依黨產條例規定，認定中國廣播股份有限公司為國民黨附隨組織，中廣所有財產中有部分為不當取得，或應移轉為中華民國所有，或應追徵其價額。依黨產條例規定，遭推定為不當取得的財產，原則上禁止處分，但有例外情形。

中廣不服黨產會處分，委任律師提起行政訴訟並聲請停止執行，支付律師費用新台幣168萬餘元，另就中廣與交通部間返還不當得利事件支付律師酬金6萬元，因此，向黨產會申請以「依法推定為不當取得之財產」支出律師費用，即以例外情形請求黨產會准予動用財產。黨產會否准，中廣為此提起行政訴訟。

一審台北高等行政法院認為，中廣是因不服被認定為國民黨附隨組織，及其部分財產屬不當取得財產而打官司，即使勝訴也只是讓中廣財產中「非屬不當取得財產」範圍增加，而與交通部間訴訟也是出於維護自身權益，中廣支出相關律師費用與增進公共利益無關。

一審指出，黨產會同意中央投資公司、欣裕台公司、婦聯會等附隨組織所提出法律服務費用申請，是因這些附隨組織沒有經黨產會認定非屬不當取得的財產，而無得自由處分的財產，與中廣有可以自由處分的財產狀況不同。

一審認定，中廣申請以「依法推定為不當取得之財產」支出律師費用，與黨產條例相關規定不符，黨產會予以否准，並無違誤，因此判中廣敗訴。

中廣不服，提起上訴，二審由最高行政法院審理，今天駁回上訴，全案確定。

黨產會 中廣 財產

延伸閱讀

MLB／用外部物質遭禁賽 洋基赫曼放棄上訴：向隊友致歉

酸朱立倫弄郭侯 趙少康：最厲害的精算師到底在算什麼

獨／貨車駕駛毒駕撞死台中科技老闆 二審駁上訴判4年

交通部要中廣吐549萬不當得利 政院曾同意使用 二審逆轉敗

相關新聞

「長照殺人」事件頻傳 我們該修法減輕照顧者的刑責嗎？

你聽過「長照殺人」這個詞彙嗎？如今（2023）年初的媒體報導，一位婦人疑似不勘長期照顧壓力，以榔頭攻擊洗腎丈夫頭部導致對方死亡，一審法官依刑法殺人罪判刑二年八個月；上訴後，二審法官認為，婦人自首且因照顧丈夫與孫子，心力交瘁，犯案後也飽受身心靈折磨，撤銷原判決，改判二年刑期，緩刑五年。

收153張罰單不繳公司金流被凍結 男捧現金衝執行署繳清

經營室內裝潢和五金建材批發的陳姓男子，因名下貨車未定期檢測，車牌被註銷還違規上路，積欠153張罰單和153筆國道通行費，...

血噴2.89尺打到死竟辯「拍到耳朵的膿」 惡友減為9年刑

男子鄭凱文找罹患糖尿病、低血糖的郭姓友人辦貸款，不滿他屎尿失禁滿地穢物，凌虐毆打他渾身是傷，血跡甚至噴濺到2.89公尺高...

彰化北斗鎮長李玄在報到入監 指司法未還公道

彰化北斗鎮長李玄在涉犯圖利罪遭判1年10個月定讞，今天前往彰化地檢署報到，李玄在報到前仍強調清白，指司法沒有還他公道，縣...

全國首宗「虛偽陪選」案判決 蔡燕明一審判3年2月

金門縣烏坵鄉長蔡燕明在選前擔心票數不到最低當選門檻，找來花蓮飯店司機陳宗龍跨海虛偽陪選，成全國首宗案例，金門地方法院今天...

影／彰化北斗鎮長涉犯圖利罪 今服刑前再喊「含冤入獄」

彰化縣北斗鎮長李玄在涉犯圖利罪，更二審被判刑1年10月、褫奪公權2年被讞，今天入監服刑。他報到前再度和妻子楊麗香喊冤並表...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦