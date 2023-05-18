全國首宗「虛偽陪選」案判決 蔡燕明一審判3年2月

金門縣烏坵鄉長蔡燕明在選前擔心票數不到最低當選門檻，找來花蓮飯店司機陳宗龍跨海虛偽陪選，成全國首宗案例，金門地方法院今天一審，判蔡燕明違反公職人員選舉罷免法，處有期徒刑3年2月，併科罰金新台幣200萬元，褫奪公權4年，其餘3名被告皆緩刑。

庭長黃建都指，蔡燕明獲悉此次鄉長選舉，並無他人有意參選，擔心其同額競選，得票數恐因航班等因素難以達公職人員選舉罷免法第70條所定最低當選票數門檻，即選舉人數20%，將導致選舉無效，夥同姪兒蔡國順找在同一酒店任職的司機陳宗龍，得知陳先前為領取金門縣三節配售酒，將戶籍遷入烏坵鄉，具有烏坵鄉長候選人資格，且在當地無宗族或人脈支持，就算參選也不可能當選。

先由蔡國順出面探詢陳宗龍意願，得知陳有意配合，蔡燕明與陳宗龍相約在花蓮車站會面，談好後續登記為候選人與應繳納保證金等一切，均由蔡燕明負責，蔡燕明許諾當選後，將給陳「一點意思意思」的不正利益，作為陳參選的對價，其後蔡聯繫知道上開犯罪計畫，同意擔任陳宗龍代理人許志恒，代理陳登記為烏坵鄉長候選人，並代陳繳交參選所需繳納保證金新臺幣12萬元。

法官認為，蔡燕明身為烏坵鄉長候選人，卻為規避同額競選得票數門檻，與其姪謀議找尋具候選人資格、卻無地緣關係之陳參選，考量蔡為始作俑者且為當選直接利益攸關之人，衡酌其為全案起意、策劃之人，最終以102票即當選。

黃建都也說明，檢察官主張蔡在投票前即坦認犯行，經地院諭令羈押，但在當選及案經起訴移審具保後，於今年1月12日至烏坵鄉補宣誓就任，她對檢察官提起民事當選無效之訴，也否認犯行，並聲明請求駁回檢察官所提訴訟，認為她補就職，讓烏坵鄉無法重新選舉，損害烏坵鄉民利益，認為她毫無悔意，認定蔡燕明無法適用刑法第59條減刑，及請求緩刑。另其餘蔡國順、陳宗龍、許志恒因均坦承犯行，則給予減刑及緩刑宣告。