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冒林昶佐名義散布不實防疫資訊 調查局逮電腦工程師

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

去年7月網路出現有人冒充立委林昶佐國會辦公室名義，製作受文者為中央流行疫情指揮中心的公文，誆稱國內防疫措施應鬆綁，並請設法讓某政治人物進退兩難等語，將電子檔寄送給新聞媒體，意圖帶風向。調查局台北市調處循線逮捕高雄一名自行開業的王姓電腦工程師，訊後依涉犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例、偽造文書罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

調查局台北市調查處表示，去年7月獲悉上情後，隨即組成專案小組追查，犯嫌除偽冒立委林昶佐名義製作公文，並將電子檔寄至新聞媒體電子信箱，意圖藉此誤導社會輿論風向，使民眾對政府防疫措施產生不信任感及影響選情。

經查，犯嫌刻意申請國外隨機生成1次性電子郵件帳號，製造網路斷點以干擾查緝，市調處以數位鑑識技術，分析偽造公文電子檔文體結構、作者暱稱及與各大社群平台用戶關聯性後，鎖定一名於臉書粉絲專頁經營電腦維修工作室的王姓男子。

今年4月20日，市調處在雄檢指揮下，前往王男住所搜索並約談到案，王男由於具備資訊專業，熟悉網路匿蹤手法，市調處經訊問後移送雄檢複訊、偵辦。

調查局台北市調處日前逮捕一名在網路上冒立委林昶佐名義，散布不實防疫資訊的王姓電腦工程師。記者蔣永佑／攝影
調查局台北市調處日前逮捕一名在網路上冒立委林昶佐名義，散布不實防疫資訊的王姓電腦工程師。記者蔣永佑／攝影

林昶佐 北市 疫情

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