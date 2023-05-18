血噴2.89尺打到死竟辯「拍到耳朵的膿」 惡友減為9年刑

男子鄭凱文找罹患糖尿病、低血糖的郭姓友人辦貸款，不滿他屎尿失禁滿地穢物，凌虐毆打他渾身是傷，血跡甚至噴濺到2.89公尺高的天花板，最終放任他傷重不治而死。新竹地方法院依傷害致死罪判鄭10年徒刑，台灣高等法院今減為9年刑。

鄭凱文表示，2021年6月12日他騎機車接郭到新竹租屋處同住、賺錢，期間陪著郭補辦金融卡、存摺等，從當年7月13日至30日郭死亡時，多次徒手或拿電話線毆打對方，但他否認有傷害致死犯意。鄭說，郭會有一堆傷是因為在租屋處跌倒，且郭很排斥去醫院，不願就醫。

「不要趕我走，不然我會恨你。」鄭凱文稱郭不想醫治，而他也沒力氣抱對方就醫，還怪林姓管理員若能提早通報消防局，郭就不會死去。鄭也澄清沒有要郭辦理漁會貸款或借款。

桃園地院調查，郭姓友人因無法控制大小便，鄭便將他移置浴室避免髒汙，並在7月26日晚間對著倒臥浴室內脫糞的郭錄影，還自加台語旁白「都是屎我也不知道怎麼做，『他』自己說要睡床，也是屎跟尿，我也不知道怎麼做，我朋友做到這樣，我不知道怎麼做，好，不然『你們』跟我說好了」。

法務部法醫研究所鑑定，直接引起郭死亡的原因是「脂肪性及敗血性肺栓塞」，而之前他就有胸壁層壞死性發炎、肋膜炎、肺炎及壞死性筋膜炎，以及多處肋骨骨折等傷勢，死亡結果和鄭的傷害行為有因果關係。

桃院認為，鄭凱文思量郭可能有辦法從其他地方貸款或借款，才一直將他留在租屋處，而郭被毆打時，血跡甚至噴濺到2.89公尺高的天花板上，而鄭的辯詞卻是他因「拍」到郭的臉，郭「耳朵的膿包噴濺出來」。

一審認為鄭為了等待郭能貸款而獲利，遲遲沒把全身是傷的郭送醫，絲毫不知尊重他人生命，犯後還指摘別人應該負責，惡性重大，判他10年徒刑。

檢方和鄭皆上訴，檢方指鄭犯不作為殺人罪，鄭堅稱是「傷害」而不是「傷害致人於死」，繼續推稱是社區管理員延誤通報害命。