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收153張罰單不繳公司金流被凍結 男捧現金衝執行署繳清

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

經營室內裝潢和五金建材批發的陳姓男子，因名下貨車未定期檢測，車牌被註銷還違規上路，積欠153張罰單和153筆國道通行費，被行政執行署桃園分署扣押財產仍不以為意，申請分期支付仍二度無故中斷繳納，放執行官鴿子，直到最近名下公司金流被查扣才驚覺事態嚴重，親自捧著現金到桃園分署還清罰款及欠費。

桃園分署指出，陳男名下的小貨車2010年因未依規定檢驗，被中壢監理站註銷牌照，但他未理會，長年違規上路，所以積欠上百筆罰單和通行費，除此之外，他還積欠牌照稅、汽燃費、強制責任險及相關罰鍰，金額總計15萬餘元，去年2月被移送執行。

桃園分署表示，陳男去年2月因為被執行，銀行存款被扣押，事後雖申請分期繳納，但分期第3個月就無故中斷，執行官致電催促後，去年7月恢復繳納後6個月又無故中斷，由於金額不高，無保證人，陳男對於催繳也愛理不理，直到商號被執行官查到，才知事態嚴重。

據悉，陳男在中壢經營室內裝潢和建材批發，雖然交付給廠商的貨款未被查扣，但客戶交付的訂金或尾款全被執行官凍結，不僅資金周轉卡關，也被客戶質疑信用不良。

陳男擔心影響日後商譽，昨天親自捧著現金繳清欠費。桃園分署呼籲，民眾如有欠稅欠費，務必於期限內自行繳納，切勿心存僥倖，以免財產遭強制執行。

陳姓男子積欠153張交通罰款和153筆國道通行費不繳，申請分期還放執行官鴿子，直到公司金流被凍結，才捧著現金衝執行署桃園分署繳納（示意圖）。本報資料照片
陳姓男子積欠153張交通罰款和153筆國道通行費不繳，申請分期還放執行官鴿子，直到公司金流被凍結，才捧著現金衝執行署桃園分署繳納（示意圖）。本報資料照片

桃園 罰單 客戶

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