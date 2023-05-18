影／彰化北斗鎮長涉犯圖利罪 今服刑前再喊「含冤入獄」

彰化縣北斗鎮長李玄在涉犯圖利罪，更二審被判刑1年10月、褫奪公權2年被讞，今天入監服刑。他報到前再度和妻子楊麗香喊冤並表示，迄今沒收到駁回再上訴公文、沒收到解職令，司法機關就急急把他送進監獄，使北斗鎮公所群龍無首，他實在無奈。

「各位鄉親後會有期。」李玄在今天到彰化地檢署看守所報到，報到前向社會大眾和北斗鎮鄉親道別，支持者在彰化地檢署外面高喊「加油！」李玄在隨後說，到今天都沒收到更二審判決通知，不知駁回理由為何，他是民選鎮長，也沒收到縣政府依選罷法公告解職文書，只有收到北斗警分局偵查隊送來一張入監服刑通知文件，相信全台很少公職人員遇到這種狀況，他尊重司法但充滿無奈。

楊麗香表示，6年前她擔任北斗鎮長，李玄在被稱作服務處主任，實際沒一官半職，沒打電話關說清潔隊班長讓人進北斗鎮垃圾掩埋場倒建築廢棄物，事後環保局認定那些是可倒在垃圾掩埋場的一般廢棄物，並非事業廢棄物，無奈司法不採信，她和丈夫沒等到公平審判，等到的是痛心。

李玄在入獄後，縣政府將在收到更二審判決文後的3個月內辦理北斗鎮長補選，今天李玄在、楊麗香都沒鬆口說明楊麗香是否再度參選鎮長。