噴槍洗地寫出「落跑巿長侯友宜」 罰不罰？環保局回應了

公投護台灣聯盟總召羅宜，昨在新北市長侯友宜獲徵召選總統後，在新北市府前用高壓水槍洗地板噴出「落跑市長侯友宜」字眼遭警方帶回。警方表示相關行為是否違反廢棄物清理法將函請環保局認定，環保局則表示將函詢行政院環境保護署釋疑。

公投護台灣聯盟昨在侯友宜獲徵召後，於新北市府前以模板及強力水柱在地上噴出「落跑市長侯友宜」字樣，被海山警分局將3人及工具、模板帶回，警訊後請回。公投護台灣聯盟今與民進黨議員於新北市府前舉牌「抗議濫權逮捕 還我言論自由」，並將對海山警分局提出強制罪告訴。