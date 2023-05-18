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噴槍洗地寫出「落跑巿長侯友宜」 罰不罰？環保局回應了

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

公投護台灣聯盟總召羅宜，昨在新北市長侯友宜獲徵召選總統後，在新北市府前用高壓水槍洗地板噴出「落跑市長侯友宜」字眼遭警方帶回。警方表示相關行為是否違反廢棄物清理法將函請環保局認定，環保局則表示將函詢行政院環境保護署釋疑。

公投護台灣聯盟昨在侯友宜獲徵召後，於新北市府前以模板及強力水柱在地上噴出「落跑市長侯友宜」字樣，被海山警分局將3人及工具、模板帶回，警訊後請回。公投護台灣聯盟今與民進黨議員於新北市府前舉牌「抗議濫權逮捕 還我言論自由」，並將對海山警分局提出強制罪告訴。

海山分局則表示，因現場為民眾往來頻繁人行道，作業過程未規畫使用安全圍籬，因此依社維法及行政罰法即時制止，並請行為人至海山派出所調查釐清，行為是否違反廢棄物清理法將函請環保局認定。環保局今對此表示，目前已蒐集相關資訊，將與相關單位研議法令適用性，並函詢行政院環境保護署釋疑。

公投護台灣聯盟總召羅宜，昨在新北市長侯友宜獲徵召選總統後，在新北市府前用高壓水槍洗地板噴出「落跑市長侯友宜」字眼。本報資料照片
公投護台灣聯盟總召羅宜，昨在新北市長侯友宜獲徵召選總統後，在新北市府前用高壓水槍洗地板噴出「落跑市長侯友宜」字眼。本報資料照片

侯友宜 言論自由

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