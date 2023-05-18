噴槍洗地寫出「落跑巿長侯友宜」 罰不罰？環保局回應了
公投護台灣聯盟總召羅宜，昨在新北市長侯友宜獲徵召選總統後，在新北市府前用高壓水槍洗地板噴出「落跑市長侯友宜」字眼遭警方帶回。警方表示相關行為是否違反廢棄物清理法將函請環保局認定，環保局則表示將函詢行政院環境保護署釋疑。
公投護台灣聯盟昨在侯友宜獲徵召後，於新北市府前以模板及強力水柱在地上噴出「落跑市長侯友宜」字樣，被海山警分局將3人及工具、模板帶回，警訊後請回。公投護台灣聯盟今與民進黨議員於新北市府前舉牌「抗議濫權逮捕 還我言論自由」，並將對海山警分局提出強制罪告訴。
海山分局則表示，因現場為民眾往來頻繁人行道，作業過程未規畫使用安全圍籬，因此依社維法及行政罰法即時制止，並請行為人至海山派出所調查釐清，行為是否違反廢棄物清理法將函請環保局認定。環保局今對此表示，目前已蒐集相關資訊，將與相關單位研議法令適用性，並函詢行政院環境保護署釋疑。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言