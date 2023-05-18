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裝潢廢棄物亂倒罰不怕 中議員爆：公司換負責人繼續倒

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導

國民黨議員陳文政今天質詢表示，台中室內裝潢近年需求大增，導致部分不肖小型拆除業者收了處理費，卻隨意棄置廢棄物於空地、民宅、人行道等地方，牟取不法利益，甚至有業者被罰後，公司再換負責人繼續倒。

台中市環保局陳宏益表示，已委託警察大學協助開發手機訊號追蹤科技，追查嫌疑犯違規情形；針對廢棄物清運許可管制，將加強檢核申請人資料。

台中市議會今日進行警消環衛業務質詢，市議員陳文政表示，近年來裝潢修繕等事業廢棄物隨意傾倒的狀況日趨嚴重，不只在郊區田間，就連市區的人行道、私人土地，甚至是民宅門口，都遭業者惡意棄置事業廢棄物的狀況。

陳文政表示，業者以打游擊方式，倒了就跑，若沒有被抓到，倒楣的就是環保局基層人員，要當免費員工善後，也用納稅錢支付垃圾處理費；就算真的被抓到，因傾倒量不大、有毒物質少，加上都推給員工或人頭頂罪取得「初犯」資格，法院最後都會給予輕判，惡性循環下，讓業者更肆無忌憚。

陳文政批評，曾有不肖業者2年間屢次違反廢清法，但是隔年就更換負責人繼續倒。業者有違反廢清法遭判刑紀錄，網路上一清二楚，廢棄物清除業屬於需經過審核的特許行業，卻能在前科累累的情況下，任意更換負責人。他質疑市府變更登記審查機制不夠嚴謹，才讓業者橫行。

環保局長陳宏益表示，針對事業廢棄物未依法處理，環保局已向環保署建議加重罰則，同時委託警察大學協助開發手機訊號追蹤科技，針對嫌疑犯追查違規情形，比如可得知其載送垃圾未送至焚化爐，反而送至其他縣市等。

陳宏益指出，針對廢棄物清運許可管制，將加強檢核申請人資料，同時也會與中央及市府經發局共同合作研究，並請環保警察一同列管嫌疑人，合作打擊犯罪。

國民黨議員陳文政今天質詢表示，台中室內裝潢近年需求大增，導致部分不肖小型拆除業者收了處理費，卻隨意棄置廢棄物於空地、民宅、人行道等地方，牟取不法利益，甚至有業者被罰後，公司再換負責人繼續倒。記者余采瀅／攝影
國民黨議員陳文政今天質詢表示，台中室內裝潢近年需求大增，導致部分不肖小型拆除業者收了處理費，卻隨意棄置廢棄物於空地、民宅、人行道等地方，牟取不法利益，甚至有業者被罰後，公司再換負責人繼續倒。記者余采瀅／攝影

廢棄物 警察

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