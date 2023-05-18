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44名廉政班學員結訓 蔡清祥勉勵須有同理心

中央社／ 台北18日電

法務部廉政署今天表示，廉政人員訓練班第50期昨天舉行結訓典禮，44名學員順利完成精實的15週廉政課程及實務訓練，部長蔡清祥勉勵學員須有耐心、同理心，去傾聽人民心聲。

廉政署發布新聞稿指出，廉政人員訓練班第50期昨天在法務部廉政署廉政研習中心舉行結訓典禮，蔡清祥親臨主持，公務人員保障暨培訓委員會副主任委員呂建德、檢察總長邢泰釗、署長莊榮松及學員親友等人與會。

新聞稿指出，這期廉政人員有44名學員，全員順利完成精實的15週廉政課程及實務訓練，這次典禮特地邀請學員親友全程觀禮，學員和輔導幹部特別將這15週訓練生活剪影製作成影片讓與會人員觀賞，透過影片欣賞、學員受訓心得感言、受領結業證書及頒發成績前三名獎狀的過程中，共同分享學員受訓時期的點滴與榮耀。

呂建德致詞時表示，恭喜有廉政生力軍加入國家廉政工作行列，勉勵學員們要有同理心，牢記先有菩薩心腸方使霹靂手段，及要多方充實自己、完善自己，與機關人員共同合作推動各項業務。

蔡清祥則說，恭喜受訓學員正式加入廉政大家庭，成為堅強團隊的一員，並提出5點與學員共勉，分別是堅守謹言慎行、擴大廉政力量、推動廉政成為顯學、化身防貪健康顧問以及力行服務感動人心。

蔡清祥說，在力行服務感動人心部分，要具有耐心、同理心及誠懇體諒的心，傾聽人民心聲，並提供感動的服務，幫助機關化解爭議，同時也讓民眾有感，符合人民的期待。

蔡清祥 廉政署 法務部

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