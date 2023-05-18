黑幫蹭大林蒲填海造陸商機 暴力圍標12人被逮送辦

在高雄小港、林園一帶發跡的洪姓男子，先與小弟在小港、林園地區成立「環境維護協會」，再以環保為名介入當地工程標案，串聯多家小包商拉高價圍標，企圖逼工程廠商將特定標案交給洪男旗下工程行施工，刑事局南打獲報後，搗破洪男集團，依組織犯罪條例、恐嚇取財等罪嫌將洪男等人送辦。

警方調查，60歲的洪男為列管幫派分子，活動範圍以林園、小港、前鎮為主，去年10月起，他先在當地成立「環境維護協會」鎖定大林浦洲際碼頭附近的工程包商，假借「環境維護」名義，要求廠商將土建、清潔、環境等工作交給他旗下的工程行處理。

為了拉高標案利益，洪男等人還會串連其他小包商圍標，將標價拉高至一般市價的一至兩倍，今年2月間，洪男向其中一家廠商索討價值約2000萬元的標案，最後開標後遭敵對的承包商拿走。

洪男不滿，隨即派小弟打電話恐嚇得標廠商，甚至出動小弟攔住施工廠商，還花大錢購買雞蛋，跑到得標廠商處砸蛋、潑油漆，嚇得對方廠商多名員工不敢到工地上班，企圖以影響工程進度的方式，威脅廠商將其他工程分包給他們施作。

有廠商受不了洪男等人騷擾，報警求助，刑事局南打獲報後，與高雄市刑大、六龜、岡山等分局共組專案小組，日前發動多波搜索，帶回洪男在內等12名犯嫌，朝組織犯罪條例、恐嚇取財等罪偵辦。