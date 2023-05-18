用「千元XD偽鈔」買番茄 嘉義男判1年7月緩刑4年
嘉義縣陳姓男子去年12月在網路上購買「千元XD偽鈔」，今年1月拿到嘉義市永和市場採購番茄，攤商察覺有異報警，嘉義地方法院日前依行使偽造通用紙幣罪判處陳男有期徒刑1年7月、緩刑4年。
判決書指出，陳男去年12月在網路以新台幣1000元購買100張「千元XD偽鈔」，今年1月25日早上到嘉義市永和市場，用偽鈔向攤商購買價值50元的小番茄，攤商找給現金950元。
陳男食髓知味，又到另一攤位購買50元番茄，一樣使用「千元XD偽鈔」，此時攤商女兒察覺遭詐騙，追上前質問，陳男趕緊返還番茄和950元，並再付50元，此時警方獲報到場，當場查獲10張偽鈔，另外在陳男住處查扣尚未使用的偽鈔81張，合計共91張。
陳男在合議庭上坦承使用偽鈔，法官審酌陳男不思正途獲取財物，以及高職畢業、擔任臨時工，手部受傷、領有中華民國身心障礙證明，因此判陳男有期徒刑1年7個月、緩刑4年。全案仍可上訴。
千元偽鈔「HR484268XD」市面流竄，雲林地檢署指揮警察及調查局從今年1月起執行搜索，查扣面額逾1億元的偽鈔，瓦解以廖姓男子為首的偽鈔集團。
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