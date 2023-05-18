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桃園首件國民法官案出爐 男子膠帶纏刀刺死小舅

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名錢姓男子疑因生活習慣不同與劉姓舅舅素有嫌隙，去年12月24日發生口角後，竟持刀殺害對方，今天被桃園地檢署依殺人罪起訴。由於錢男涉犯最輕本刑10年以上重罪，全案成為桃園首件國民法官審理案，桃園地院預計7月13日先開準備庭，再續行國民法官遴選作業。

檢警調查，錢男（27歲）與母親、劉男等人同住，因長期無業，常被劉男以「沒頭路」、「沒路用」等輕蔑言語嘲諷，積怨已久。去年12月24日晚間9時許，他因走廊電燈未關又被劉男數落，動了殺念，返回房間戴上布手套，拿出預藏且刃長23公分的切肉刀，再以膠帶將刀纏繞於右手固定，旋即跑到劉男房間，朝劉男脖子猛刺。

劉男遇刺後，第一時間從房間跑到客廳求救，但因為脖子受創嚴重大量出血，且傷勢傷及氣管，血液被吸入呼吸道，不久便無力逃跑。家人見狀打119求救，雖緊急送醫，但最後仍因失血過多休克及呼吸衰竭死亡。

案發後，錢男蹲坐在客廳角落，未攻擊其他家人，見警方到場也未露驚訝表情，還喃喃自語道「早就想解決他（指劉男）了」。家人看到房間及客廳血跡斑斑，一片狼藉，則不禁搖頭嘆「家門不幸」。

檢方調查，劉男身中20刀，傷勢多集中頸部要害，而錢男不但持刀行凶，還用膠帶纏手防止刀械脫落，足見殺意甚堅，因此依殺人罪起訴。

桃園地院預計7月13日開準備庭，就錢男是否認罪、事實與法律爭點和調查證據安排等相關程序事項逐一確認，準備程序完畢後，才會依據國民法官法進行國民法官抽籤及遴選作業。

桃園首件國民法官案出爐，桃園地院預計7月開準備庭。記者陳俊智/攝影
桃園首件國民法官案出爐，桃園地院預計7月開準備庭。記者陳俊智/攝影

國民法官 殺人

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