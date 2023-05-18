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不顧孫子睡旁邊...祖父不倫性侵孫女害精神崩潰 判囚18年

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

一名祖父恐嚇就讀國小的孫女「不配合就見不到你媽媽和外婆」，多次摸胸部、脫衣不倫性侵，甚至不顧2名孫子在同房間睡覺，仍執意強壓孫女發生性行為，害孫女精神崩潰，患有重度憂鬱症、創傷後壓力症候群，最高法院依對未滿14歲女子犯強制性交、強制猥褻等罪判刑18年定讞。

年逾50歲的祖父2005年某日中午，要求國小一年級的孫女到自己的房間，脫掉衣服躺在床上，他接著脫掉自己的衣褲，將皮帶放在一旁，戴上保險套性侵孫女，他聽聞孫女喊「不要」，恐嚇「不配合就見不到你媽媽和外婆」。

祖父2009年某日凌晨趁國小四年級孫女和2名孫子入睡後，假借關窗、查房為由進入房間，不顧孫子們就睡在旁邊，強壓孫女摸胸和下體，再度性侵得逞；又曾假借晾衣服為由，要求孫女單獨到陽台，伸手摸胸和私密處。

祖父否認犯行，但孫女作證指出，祖父知道她很想念媽媽、外婆，就說想念她們就要做變成大人的事，當下她很痛但不敢叫，因為祖父平日會毆打管教她，且又把皮帶放在旁邊，她非常害怕只能配合。

外婆也作證表示，她發現孫女一直會做惡夢，才詢問發生什麼事情，孫女才說出被性侵一事，怕講出來人家會笑，就壓抑在心裡，還說要把事情帶進棺材，每天很消極只活在自己的世界裡，沒工作也無法念書，直到3年前孫女在家中崩潰，才趕緊送醫。

法院認為孫女提告前已因精神崩潰就醫、接受心理輔導，診斷為創傷後壓力症、嚴重憂鬱症，審酌審祖父為滿足一己性慾，罔顧倫常，欺侮孫女年幼無依，嚴重傷害孫女身心健全發展，造成終身心理上難以磨滅的陰影，惡性重大，一、二審均判18年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

示意圖／ingimage
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性侵

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