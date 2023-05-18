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影／書法大師杜忠誥、李轂摩作品遭仿冒 警逮2人送辦
莊姓、孫姓男子二人涉嫌以網路群組拍賣書法大師仿冒作品，保二偵一隊獲報蒐證，並經創作者親自鑑定，確認拍賣商品為仿冒品，申請搜索票在新北市淡水區、台北市大安區等處搜索，現場查扣多幅偽造落款與鈐印的贗品書法作品及仿冒印章等證物，警詢後將二人依違反著作權法及偽造文書罪嫌移送新北地檢署偵辦。
保二刑大偵一隊日前獲報，指稱有人透過LINE群組以競標拍賣方式販售大量骨董文物，其中包含多幅仿冒書法大師杜忠誥及李轂摩的書法作品，經查該群組吸收成員達300多人，拍賣商品數量高達數百件，以名家書畫名義販賣，詐騙不知情民眾購買。
警方深入調查蒐證，並經創作者親自鑑定，確認拍賣商品為仿冒品，持搜索票至新北市淡水區、台北市大安區等處執行搜索，現場查扣贗品書法畫作3幅、偽造鈐印53件及書法字帖1幅等相關證物，警詢後將莊姓及孫姓2人依違反著作權法及刑法偽造文書罪嫌移送新北地檢署偵辦。
保二刑大偵一隊長張世傑表示，我國著作權法是採取「創作保護原則」，書法畫作屬於美術著作，作品由創作者創作完成那一刻開始就受著作權法保護，此次查獲的拍賣群組所販售仿冒書作，其筆畫結構、筆觸精神、落款署名均不同，甚至鈐印也均不一樣，偽刻的印章經比對創作者作品集可明顯辨識。
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