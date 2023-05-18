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影／書法大師杜忠誥、李轂摩作品遭仿冒 警逮2人送辦

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

莊姓、孫姓男子二人涉嫌以網路群組拍賣書法大師仿冒作品，保二偵一隊獲報蒐證，並經創作者親自鑑定，確認拍賣商品為仿冒品，申請搜索票在新北市淡水區、台北市大安區等處搜索，現場查扣多幅偽造落款與鈐印的贗品書法作品及仿冒印章等證物，警詢後將二人依違反著作權法及偽造文書罪嫌移送新北地檢署偵辦。

保二刑大偵一隊日前獲報，指稱有人透過LINE群組以競標拍賣方式販售大量骨董文物，其中包含多幅仿冒書法大師杜忠誥及李轂摩的書法作品，經查該群組吸收成員達300多人，拍賣商品數量高達數百件，以名家書畫名義販賣，詐騙不知情民眾購買。

警方深入調查蒐證，並經創作者親自鑑定，確認拍賣商品為仿冒品，持搜索票至新北市淡水區、台北市大安區等處執行搜索，現場查扣贗品書法畫作3幅、偽造鈐印53件及書法字帖1幅等相關證物，警詢後將莊姓及孫姓2人依違反著作權法及刑法偽造文書罪嫌移送新北地檢署偵辦。

保二刑大偵一隊長張世傑表示，我國著作權法是採取「創作保護原則」，書法畫作屬於美術著作，作品由創作者創作完成那一刻開始就受著作權法保護，此次查獲的拍賣群組所販售仿冒書作，其筆畫結構、筆觸精神、落款署名均不同，甚至鈐印也均不一樣，偽刻的印章經比對創作者作品集可明顯辨識。

保二刑大偵一隊查獲莊姓、孫姓男子二人涉嫌以網路群組拍賣書法大師杜忠誥及李轂摩的仿冒作品。記者王長鼎／翻攝
保二刑大偵一隊查獲莊姓、孫姓男子二人涉嫌以網路群組拍賣書法大師杜忠誥及李轂摩的仿冒作品。記者王長鼎／翻攝
保二刑大偵一隊查獲莊姓、孫姓男子二人涉嫌以網路群組拍賣書法大師杜忠誥及李轂摩的仿冒作品。記者王長鼎／翻攝
保二刑大偵一隊查獲莊姓、孫姓男子二人涉嫌以網路群組拍賣書法大師杜忠誥及李轂摩的仿冒作品。記者王長鼎／翻攝
保二刑大偵一隊查獲莊姓、孫姓男子二人涉嫌以網路群組拍賣書法大師杜忠誥及李轂摩的仿冒作品。記者王長鼎／翻攝
保二刑大偵一隊查獲莊姓、孫姓男子二人涉嫌以網路群組拍賣書法大師杜忠誥及李轂摩的仿冒作品。記者王長鼎／翻攝
保二刑大偵一隊查獲莊姓、孫姓男子二人涉嫌以網路群組拍賣書法大師杜忠誥及李轂摩的仿冒作品，查扣偽造落款與鈐印的贗品書法作品和印章。記者王長鼎／翻攝
保二刑大偵一隊查獲莊姓、孫姓男子二人涉嫌以網路群組拍賣書法大師杜忠誥及李轂摩的仿冒作品，查扣偽造落款與鈐印的贗品書法作品和印章。記者王長鼎／翻攝

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