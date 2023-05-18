拿剪刀在臉龐遊走逼復合 男分手後兩度性侵女友被判7年6月

黃姓男子在八大行業認識酒店小姐，兩人成為男女朋友，女方覺得不適合，黃利用動粗、恐嚇、詐騙等手段威逼對方繼續交往，性侵2次得逞，被害人提告，檢察官依強制性交等罪起訴黃。台北地院審理，判黃應執行有期徒刑7年6月。

黃也與友人有金錢糾紛，以髒話相向、身體阻擋友人，另被控妨害自由罪，黃後來賠償友人和解金，另被判刑8月。本案可上訴。

2022年8月，黃在酒店消費結識被害女子，被害女子自酒店離職，2人開始交往，但因個性始終不合，被害人屢提分手，引發犯罪動機。

檢方指控，2022年10月22日，被害人在黃的住處不願再與黃發生性行為，黃以拳頭毆打被害人，迫使被害人脫去衣物，強制性交得逞，後來女子同意繼續交往，黃才同意她可返家。

2022年10月26日，黃再次與被害人在住處爭執，黃將房間上鎖，持白色剪刀在被害人的臉龐遊走，聲稱要將酒精淋在身上與被害人同歸於盡，再以手機充電線勒住被害人的脖子，再次逼使被害人繼續交往。

2022年11月5日，被害人傳送祝福的分手訊息給黃，黃假意同意，表示還是可以合夥作生意，11月8日被害人到黃的住處後，黃恫稱已花錢找混混到被害人家門口，如不復合會對被害人家人不利，之後又對被害人性侵。

2022年11月22日被害人不堪精神折磨，向母親求救，被害人父母報警處理，警方查辦黃，檢察官偵辦，將黃依強制性交、妨害自由等罪起訴。

判決書說，黃與被害人原為男女朋友，因意見不合即毆打被害人，更以剪刀、酒精恐嚇被害人，對被害人造成的心理陰影可能終身難以抹滅；黃犯後否認犯行，從未表示過歉意，考量黃有恐嚇前科等，依法判決。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980