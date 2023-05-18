台中男酒駕累犯吊照 竟又毒駕飆車逆向連闖9紅燈 釀2死1重傷

台中劉姓男子曾酒駕4度遭判刑，今年1月吸食安非他命又無照上路，因追撞怕曝光又踩油門逃逸，沿途飆車逆向、連闖9個紅燈，在東區撞死葉姓騎士、雙載的連姓姐妹，釀2死1傷慘劇，劉撞死人還肇逃3小時後落網，檢方偵結依毒駕致死等罪嫌起訴劉，已是台中地院第7件國民法官案。

起訴指出，劉男（48歲）2016年12月8日才因酒駕被判刑4月，2017年1月9日、11月2日同樣酒駕各判2月4月，直到2022年1月18日再度酒駕判6月，已經有4度酒駕被判刑確定前科，其小客車駕照也早已被吊銷。

檢警查出，劉男今年1月14日在烏日區住處內吸食安非他命後，隔天15日晚上無照開車上路，7點多行經東區復興路、立德街口時，先是不慎追撞前方1輛停等紅燈小客車，劉下車查看又怕自己無照、毒駕行為曝光，央求對方游姓車主不要報案但未獲理會。

劉男心虛下竟然跳上車踩油門加速逃逸，沿復興路、振興路、忠孝路、建成路等多處，不斷逆向或關閉大燈躲避警方追車，甚至連闖9個紅燈，在公眾往來道路上極易釀人車危險。

後來劉行經東區東光園路、振興路口時，又再度闖紅燈危險駕駛，結果劉當場撞上葉姓男子（65歲）、雙載的連姓姐妹（38歲、39歲）2輛機車。

猛烈撞擊下造成葉男頭部重創、多處骨折當場死亡，另輛機車騎車的連姓妹妹送醫搶救隔天16日清晨也傷重不治，後座的連姓姊姊頭部、四肢骨折重傷，一共釀2死1重傷慘劇。

而劉男明知撞死人後卻沒留下協助報案，反而立刻棄車徒步沿振興路攔了1輛計程車逃逸，警方調閱監視器約於事發3小時後在劉烏日住處逮到人，落網後經檢方聲押獲准。