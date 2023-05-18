全台最大自辦都更 爆詐貸68億

新北市「泰舍至善元」都更案爆發楊姓建商持不實交易合約詐貸兩銀行，北檢昨發動搜索、約談。記者蔣永佑／攝影 位於新北市新莊的全台最大自辦都更案「泰舍至善元」爆發詐貸弊端，泰舍實業暨泰坤建設董事長楊岳修涉嫌自2017年起，持不實預售屋交易合約，先後向合作金庫及土地銀行兩公股銀行詐貸，總核貸金額達68億元。檢調昨兵分18路搜索，約談楊男、公司幹部及人頭屋主共11人，全案朝涉犯銀行法詐欺銀行罪偵辦。

「泰舍至善元」位於新莊中正路、新泰路口黃金地段，基地面積近3000坪，總銷售金額號稱達220億元。當時媒體報導，楊岳修僅花2年時間便成功整合近150位地主，完成這全台最大自辦都更案，如今傳出弊端。

據了解，「泰舍至善元」2017年推出時因話題十足，加上泰舍實業與泰坤建設2016年才剛榮獲4座中華建築金石獎及第1名金石首獎，因此先由合作金庫作為主辦行組成聯貸銀行團，對該建案進行融資，提供楊男等人興建所需資金。

過程中，合庫要求「泰舍至善元」銷售達一定比例以上才會撥款，楊男等人遲遲無法取得融資，於是轉向以土地銀行為首的銀行團貸款。期間，兩銀行均要求泰舍出具已賣出的預售屋交易合約，作為評估核貸金額之用，楊男於是分別持不實人頭屋主合約，並將交易金額灌水，向兩家銀行送件申請貸款。

台北地檢署昨天指揮調查局新北市調處，約談楊男、公司幹部、代銷、土地代書及人頭屋主共11人，目前暫無公務員或兩銀行員工涉案。據檢調初步了解，遭詐貸的68億元為原始核貸總金額，已經撥款的土銀尚未出現呆帳，合庫也尚未撥款，因此並未蒙受實際損害，具體不法所得仍待檢調持續釐清。