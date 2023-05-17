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夫幫妻買票涉賄選 嘉縣女鄉代當選無效
嘉義縣新港鄉民代表何文珊被檢舉其洪姓丈夫為其賄選，洪男違反選罷法案件仍在地院審理中，但嘉義地檢署對何文珊提起當選無效之訴，何女雖然主張並不知道丈夫賄選，今嘉義地院仍判決當選無效。可上訴。
去年底何文珊參選新港鄉民代表選舉順利當選，但被檢舉其丈夫洪男涉嫌幫她買票，案經檢警調查後，檢方依違反選罷法將洪男提起公訴，案件法院審理中。
雖然檢方只認定洪男賄選，沒有起訴何女，但檢察官提起民事訴訟認為何女應該就此賄選行為共同承擔責任，故請求法院判決當選無效。
何女主張並不知道丈夫幫她買票，但法院合議庭認為，2人已結婚4年，婚後又居住一起，競選總部設於住處，洪男在4年前也曾擔任鄉民代表，可見夫妻倆具有參與競選事務經驗，應該知道賄選的利害關係。又洪男擔任競選團隊重要成員，何女對於洪男的賄選行為全然不知顯然違反常情事理。
嘉義地檢署表示，對於候選人本人及其選舉重要幹部、樁腳或親友等共同所為嚴重破壞選風的不法行為，絕不寬待，除就賄選者提起違反選罷法之刑事起訴外，並對當選人依法依限向嘉義地方法院提出當選無效的民事起訴，以維護民主、法治之基本價值，全力淨化選風，贏得人民信賴。
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