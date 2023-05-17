快訊

整理包／2024立委大戰！看國民黨、民進黨提名名單

Apple Watch不只救命 1功能「揪鐵證」車主慘被送進警局

整理包／房貸補貼3萬元怎麼拿？ 4大資格、申請方式、發放時間全攻略

嘉縣新港鄉代因丈夫涉賄選 嘉院判當選無效

中央社／ 嘉義市17日電

嘉義縣新港鄉代何文珊因丈夫為求其當選，去年涉及現金賄選被起訴，檢方對何文珊提當選無效之訴，嘉義地院認為何文珊不知丈夫賄選，有違常理，今天判當選無效。可上訴。

嘉義地方法院表示，何文珊為去年嘉義縣新港鄉第1選區鄉民代表當選人，而其丈夫洪男為求何文珊順利當選，與1名友人於去年選舉前，向具有投票權的選民現金賄選，並要求投票支持何文珊，遭檢調查獲，檢方於去年12月間依違反選罷法起訴洪男等人，檢方並對何文珊提出當選無效之訴，

嘉義地方法院指出，何文珊與洪男結婚4年，競選總部設在住處，洪男4年前曾擔任新港鄉民代表，可見洪男夫婦具有參與競選事務經驗，當然知道賄選的利害關係。

而且洪男為競選團隊重要成員，加上有夫妻關係，洪男於進行賄選重大決定前，豈有不先與何文珊商議而自作主張掏錢行賄的道理，因此，這件如果稱何文珊對於丈夫洪男以不正手段賄選行為全然不知悉，顯然違反常理。

嘉義地院認為現今選舉都是以競選團隊整體作戰模式，各候選人幾乎不可能親自參與買票，候選人為避免賄選查察，必然假借其工作人員或親朋好友。

嘉義地院指出，當選絕非候選人1人榮耀，而是整體競選團隊榮耀，因此，在刑事犯罪，基於罪刑法定主義，非候選人買票犯罪行為，當然不得處罰候選人；但在民事當選無效之訴，無論是競選團隊或個人違法行為，於民事責任上，則應當要歸屬於候選人。

嘉義地院表示，何文珊應對於丈夫洪男的賄選行為，依法負起當選無效的責任，因此，檢方提出當選無效之訴，屬有理由，應予准許。

嘉義 賄選 當選無效

延伸閱讀

新北前議員賴秋媚被控餐會賄選 檢認非無償宴請不起訴

每票1000元行賄 桃園里長、區代表當選無效

嘉縣村長選舉同票抽籤張正橋當選 今驗出無效票改判當選無效

一票之差敗選 嘉縣里長落選人提當選無效之訴仍敗訴

相關新聞

新北市都更案爆詐貸數十億！檢調兵分18路 約談建商等共11人

某建設公司楊姓負責人等自2017年起，涉嫌以新北市某都更建案，持價位不實的預售屋交易合約，先後向兩間公股銀行詐貸，總核貸...

陳致中夫婦洗錢 妻子黃睿靚已繳清100萬罰金獲緩刑

前總統陳水扁兒子陳致中、媳婦黃睿靚因南港展覽館及龍潭案洗錢案判刑定讞，陳致中遭判刑1年，上週入監服刑，繳清150萬元罰款...

遭爆選黨部主委以地瓜、酒禮盒買票 薛凌求償300萬結果出爐

立委何志偉母親、前立委薛凌參選民進黨台北市黨部主委時，被前台北市黨部主委黃慶林在LINE各行政區聯誼群組，指控贈送地瓜禮...

醫師未開巴氏量表遭家屬毆打 士檢起訴並求從重量刑

日前台北內湖三軍總醫院發生醫療暴力案，士林地檢署偵結依違反醫療法、刑法傷害等罪嫌起訴傷人的張姓犯嫌，認張男犯案情節不輕、...

透天厝遮蓋恆春古城挨罰30萬 屋主存款土地遭扣押立馬繳清

屏東縣恆春古城是國定古蹟，西門城牆邊有棟透天厝改建，因違反文化資產保存法「遮蓋其外貌或阻塞觀覽通道」規定，文化部依法裁罰...

地下匯兌經手22億 手續費達221萬 2人遭判刑

林姓女子、已故的張姓男子及張男之子透過私人公司辦理台灣與大陸兩岸間地下匯兌業務，在2011年4月至2019年10月間共經...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦