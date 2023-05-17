嘉縣新港鄉代因丈夫涉賄選 嘉院判當選無效

嘉義縣新港鄉代何文珊因丈夫為求其當選，去年涉及現金賄選被起訴，檢方對何文珊提當選無效之訴，嘉義地院認為何文珊不知丈夫賄選，有違常理，今天判當選無效。可上訴。

嘉義地方法院表示，何文珊為去年嘉義縣新港鄉第1選區鄉民代表當選人，而其丈夫洪男為求何文珊順利當選，與1名友人於去年選舉前，向具有投票權的選民現金賄選，並要求投票支持何文珊，遭檢調查獲，檢方於去年12月間依違反選罷法起訴洪男等人，檢方並對何文珊提出當選無效之訴，

嘉義地方法院指出，何文珊與洪男結婚4年，競選總部設在住處，洪男4年前曾擔任新港鄉民代表，可見洪男夫婦具有參與競選事務經驗，當然知道賄選的利害關係。

而且洪男為競選團隊重要成員，加上有夫妻關係，洪男於進行賄選重大決定前，豈有不先與何文珊商議而自作主張掏錢行賄的道理，因此，這件如果稱何文珊對於丈夫洪男以不正手段賄選行為全然不知悉，顯然違反常理。

嘉義地院認為現今選舉都是以競選團隊整體作戰模式，各候選人幾乎不可能親自參與買票，候選人為避免賄選查察，必然假借其工作人員或親朋好友。

嘉義地院指出，當選絕非候選人1人榮耀，而是整體競選團隊榮耀，因此，在刑事犯罪，基於罪刑法定主義，非候選人買票犯罪行為，當然不得處罰候選人；但在民事當選無效之訴，無論是競選團隊或個人違法行為，於民事責任上，則應當要歸屬於候選人。

嘉義地院表示，何文珊應對於丈夫洪男的賄選行為，依法負起當選無效的責任，因此，檢方提出當選無效之訴，屬有理由，應予准許。