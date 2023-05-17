某建設公司楊姓負責人等自2017年起，涉嫌以新北市某都更建案，持價位不實的預售屋交易合約，先後向兩間公股銀行詐貸，總核貸金額達數十億元。台北地檢署今指揮調查局新北市調查處兵分十八路，約談楊男、人頭屋主及公司幹部共11人，全案依涉犯銀行法詐欺銀行罪嫌偵辦。

據了解，楊男利用公司推出的建案，向兩家銀行取得融資，再持資金用以興建該建案，但過程中，銀行要求楊男出具已賣出的預售屋交易合約，作為核貸估價之用，楊男卻持不實人頭屋主的合約，將交易金額灌水後，向兩家銀行進行貸款。