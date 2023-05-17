新北市都更案爆詐貸數十億！檢調兵分18路 約談建商等共11人
某建設公司楊姓負責人等自2017年起，涉嫌以新北市某都更建案，持價位不實的預售屋交易合約，先後向兩間公股銀行詐貸，總核貸金額達數十億元。台北地檢署今指揮調查局新北市調查處兵分十八路，約談楊男、人頭屋主及公司幹部共11人，全案依涉犯銀行法詐欺銀行罪嫌偵辦。
據了解，楊男利用公司推出的建案，向兩家銀行取得融資，再持資金用以興建該建案，但過程中，銀行要求楊男出具已賣出的預售屋交易合約，作為核貸估價之用，楊男卻持不實人頭屋主的合約，將交易金額灌水後，向兩家銀行進行貸款。
檢調接獲獲報後，今天約談楊男、公司幹部、代銷、土地代書及人頭屋主共11人，當中沒有公務員及銀行員工。由於數十億為當初核貸總金額，目前尚未出現呆帳，其中一家銀行也尚未撥款，而使兩銀行發生實際損害，具體不法所得仍待檢調釐清當中。
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