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新北前議員賴秋媚被控餐會賄選 檢認非無償宴請不起訴

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

民進黨籍前新北市議員賴秋媚，被檢舉透過女兒戴女擔任「新北市泰山區婦女成長推廣協會」理事長之便，以泰山婦女會的名義免費宴請選民買票，新北地檢署今天偵結，認為賴秋媚雖在宴會當天有前往拉票，但當天到場吃宴的會員須繳交500元始可參與，並非無償宴請，宴後送的餐盒價值又極低，難以認定賴違反選舉罷免法，不起訴處分。

賴秋媚去年參選第二選區議員，被指控涉嫌以餐會向具投票資格的民眾買票，更請來專門辦桌的外燴公司辦桌，當時她與女兒一同被移送檢方複訊時，還向媒體喊冤，指餐會「是一年一度的會員大會，而且所有會員都是有繳費的」，無奈反問「為甚麼會被抹黑？」，複訊後檢方諭知賴30萬、戴女20萬元交保。

檢方調查，戴女是泰山婦女會的理事長，同時也擔任賴秋媚議員服務處的主任，確實在去年7月30日、7月31日以泰山婦女會的名義，以每桌5千元的價格共席開68桌宴客，且席間賴秋媚穿著競選背心到場逐桌拜票並高呼口號，會後還發放價值60元的餐盒一份，但多名證人均指參加宴會需繳交500元會費，並有收據、帳冊等證物，加上60元餐盒價值不高，檢方認為餐盒僅是加深選民印象，並非有買票之意，今天偵結予以不起訴處分。

賴秋媚去年以1千多票連任失敗，同選區的連任國民黨議員蔡淑君也涉及賄選案被新北地檢署起訴，並向新北地方法院提起當選無效之訴。

新北市前議員賴秋媚（左）與女兒因被指控買票，今年初被移送地檢署時喊冤「為甚麼會被抹黑？」，今天新北地檢署偵結此案，予以不起訴處分。圖／聯合報系資料照
新北市前議員賴秋媚（左）與女兒因被指控買票，今年初被移送地檢署時喊冤「為甚麼會被抹黑？」，今天新北地檢署偵結此案，予以不起訴處分。圖／聯合報系資料照

賴秋媚 議員

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