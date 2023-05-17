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員警目擊騎士闖紅燈攔停舉發 舉證不足法官撤紅單

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南葉姓男子去年2月21日深夜騎機車，經高雄茄萣區仁愛路三段與賜安街口涉闖紅燈，目擊員警製單舉發，台南市交通局依道路交通管理處罰條例裁罰1800元及記點3點，葉主張綠燈直行，提行政訴訟，台南地院認舉證不足，撤銷原處分。

據警方密錄器影像，葉男於去年2月21日深夜11時37分，行經仁愛路三段與賜安街交岔路口後，湖內分局警車跟了上去，葉的機車沿茄萣區仁愛路三段北向車道前行，依序往北行經仁愛與進學交岔路口、茄萣交岔路口，北向直行穿越茄萣路二段與濱海路四段交岔路口。警車沿白砂路北向車道前行至白砂路142號處時，將葉男攔停。

警車橫擋攔停後，員警告知目擊他於仁愛賜安交岔路口、茄萣濱海交岔路口等共3個交岔路口闖紅燈，以他在仁愛賜安交岔路口闖紅燈，製單舉發。葉男主張，他穿越仁愛賜安交岔路口時，為綠燈直行而拒簽。

台南交通局指出，因密錄器所能錄製的視野有限，無法見葉男從仁愛路三段與賜安街口有闖紅燈的影像，惟當下員警有親眼目擊葉男於仁愛路三段與賜安街口有闖紅燈情事，才依法告發，且依道路交通管理處罰條例裁罰1800元及記點3點。葉男不服提行政訴訟。

台南地院認為，員警指目擊該機車闖紅燈，惟機車已過仁愛賜安交岔路口，但能否證明闖紅燈機車即蔡男機車，客觀上非無疑義。且員警目視直線距離至少有110至115公尺，參照當時為深夜，能否清楚辨識仁愛賜安交岔路口路口情形，也有疑義。

台南地院表示，依仁愛賜安交岔路口道路交通設施狀況、密錄器影像內容，仍難證明葉男確有於該路口闖紅燈，該項舉發與裁決難認適法，應予撤銷。　　

台南地院表示，依仁愛賜安交岔路口道路交通設施狀況、密錄器影像內容，仍難證明葉男確有於該路口闖紅燈，因而撤銷原處分。圖／本報資料照　　
台南地院表示，依仁愛賜安交岔路口道路交通設施狀況、密錄器影像內容，仍難證明葉男確有於該路口闖紅燈，因而撤銷原處分。圖／本報資料照　　

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