醫師未開巴氏量表遭家屬毆打 士檢起訴並求從重量刑

日前台北內湖三軍總醫院發生醫療暴力案，士林地檢署偵結依違反醫療法、刑法傷害等罪嫌起訴傷人的張姓犯嫌，認張男犯案情節不輕、犯後無悔意，為維護醫療環境、醫護安全，請求法院從重量刑。

案件緣於，三軍總醫院顏姓醫師5月8日拒開「巴氏量表」給張姓男子，張男便在病房內大鬧，經勸阻不聽，還出拳毆打顏姓醫師，出腳踢踹對方腿部，轄區警方獲報逮人，依法送辦，該醫療暴力案曝光後也引起社會關注。

檢方偵結，認張男涉犯醫療法第106條第3項，對醫事人員執行醫療業務時施強暴罪，及刑法第277條第1項傷害罪，依法起訴張男；因張男在病房走廊公然對醫師施暴，嚴重戕害醫事人員從業尊嚴及醫病關係，犯罪情節非輕，到案又砌詞避就、毫無悔意，犯後態度明顯不佳，請求法院對張男從重量刑。