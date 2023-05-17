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遭爆選黨部主委以地瓜、酒禮盒買票 薛凌求償300萬結果出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

立委何志偉母親、前立委薛凌參選民進黨北市黨部主委時，被前台北市黨部主委黃慶林在LINE各行政區聯誼群組，指控贈送地瓜禮盒、高梁酒禮盒買票賄選，薛凌提告請求賠償300萬元，並刊登更正啟事，台北地方法院判薛凌敗訴，可上訴。

薛凌提告主張，她2020年4、5月間有意參選民進黨台北市黨部主委，黃慶林和女兒黃明璇為了讓她競選失利，在LINE民進黨12個行政區聯誼群組中，分別傳送地瓜、高粱酒禮盒的照片，指控她「送禮不是買票嗎」「不買票不送禮才選主委才受人尊敬」，並刪除、修改維基百科上爭議事件等語。

薛凌認為黃慶林等人誣指她送的「蕃薯文宣小品」、不是她送的高粱酒禮盒，是賄選、買票行為，貶損她多年為公益、政治付出所累積的清譽，侵害名譽權，請求黃慶林和女兒各賠償300萬元，並在三大報、LINE群組刊登更正啟事。

黃慶林指出，薛凌確實有送禮行為，經媒體查核、民進黨調查小組調查屬實，並非他捏造的，且薛凌身為公眾人物，參選民進黨台北市黨部主委涉及公共事務，應可受公評；女兒則認為，薛凌指稱的LINE帳號均非屬於她，與事實不符。

台北地院認為，民進黨台北市黨部主委選舉涉及公眾事務，是地方、全國人民均得檢視的公共事項，與公共利益有重大關聯，薛凌身為候選人，應接受外界監督人格、品行、私德和操守。

判決指出，薛凌坦承贈送印有「台北市黨部主任委員參選人薛凌」得番薯禮盒，而根據擔任里長、民進黨台北市黨部評議召集人的證人說法，也可認定高粱酒禮盒也是薛凌所贈。

法院認為，黃慶林並非虛構事實，是質疑薛凌欲以不正方式影響選舉意向，用詞雖具有指摘、批判性，引起薛凌不悅，但屬於善意發表適當評論；另黃明璇部分，依證人所述無法認定薛凌指摘的發言帳號是她所有，判薛凌敗訴。

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民進黨前立委薛凌。圖／聯合報系資料照片
民進黨前立委薛凌。圖／聯合報系資料照片
民進黨前立委薛凌。圖／聯合報系資料照片
民進黨前立委薛凌。圖／聯合報系資料照片

民進黨 北市 LINE

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