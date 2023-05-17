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薛凌控告黃慶林求償案 法院判決駁回

中央社／ 台北17日電

薛凌3年前參選民進黨北市黨部主委選舉，不滿前主委黃慶林等人在群組指她賄選等語，提告求償。北院日前認定黃等人言論是提出質疑，且涉公益而屬可受公評，判決駁回。可上訴。

台北地方法院判決指出，薛凌提告主張，她於民國109年4、5月間有意參選民進黨台北市黨部主委，但黃慶林等2人為使她競選失利，在民進黨黨員LINE群組內，指摘她發放給大眾的「蕃薯文宣小品」涉有賄選買票，另指她以不當方式進入維基百科刪除其爭議事項等。

薛凌認為黃慶林等2人言論對於她多年為公益、政治付出所累積的清譽產生嚴重貶損，侵害其名譽權甚鉅，並致精神痛苦，提告請求2人分別賠償新台幣300萬元並為回復她名譽的適當處分。

台北地方法院審理後認定，黃等人言論中提及「送禮不是買票嗎？」、「不買票不送禮才受人尊敬，不是不領車馬費就是清廉」等語，是質疑薛凌欲以不正選舉方式影響選舉意向，雖其等用詞具有指摘性、批判性，但民進黨北市主委選舉及候選人操守關涉公益而屬可受公評的事項。

判決指出，黃等人就薛凌贈禮之舉而作個人主觀評論意見的表達及疑問，與其所訴求的確保黨內選舉廉潔性、保障黨員的選舉權及對候選人日後執行黨務的期待具有合理關連性，非專以損害名譽為唯一目的，應認屬善意發表適當評論，而受憲法言論自由的保障，日前判決駁回，即薛凌敗訴。全案可上訴。

民進黨 提告

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