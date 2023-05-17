透天厝遮蓋恆春古城挨罰30萬 屋主存款土地遭扣押立馬繳清

屏東縣恆春古城是國定古蹟，西門城牆邊有棟透天厝改建，因違反文化資產保存法「遮蓋其外貌或阻塞觀覽通道」規定，文化部依法裁罰30萬元，但屋主一直未繳納，今年3月移送法務部行政執行署屏東分署執行，透過查封屋主土地和扣押銀行存款方式，在受理1個多月後，為國庫追回這筆款項。

屏東執行分署表示，恆春有透天厝屋主改建翻修房子，民眾投訴檢舉有違建，由於房子緊鄰國定古蹟恆春古城，屏東縣政府文化資產保護所通知文化部文資局，經現場丈量，翻修後的透天厝牆面距離古蹟牆體外緣僅約2.2公尺，幾乎緊貼著古城牆體，除阻塞觀覽通道外，日後古蹟維護空間也狹窄有限，且房子翻修後長高，屋頂已經高於城牆馬道0.45公尺。

文化部曾3度發函通知屋主改善，卻遲未改善，召開古蹟審議會，屋主到場陳述意見後，認定屋主舊屋翻修有遮蓋古蹟外貌及阻塞古蹟觀覽通道情形，依文化資產保存法裁罰30萬元，但屋主一直未繳納罰單，今年3月移送法務部行政執行署屏東分署執行。

屏東分署受理後，發現屋主已將透天厝過戶他人，但名下尚有其他不動產與存款，隨即查封義務人3筆土地並扣押7家銀行存款，其中一家銀行回報有足額扣押，分署迅即核發收取存款執行命令，並通知其他金融機構撤扣及地政事務所塗銷查封登記，受理該案件僅1個月餘即全額繳回。

屏東分署表示，歷史古蹟的維護與保存是全民的資產，也是責無旁貸的義務，恆春古城自西元1875年興建迄今已近150年，是全台現存最為完整的古城，本件為分署成立22年來所受理的唯一一件文化資產保存法案件，希望也是最後一件。