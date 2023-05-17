涉勾結詐騙集團 中信蘆洲分行行員收押禁見
中國信託商業銀行日前才有行員涉幫詐騙集團洗錢遭起訴，蘆洲分行又傳出蕭姓女行員疑涉勾結詐騙集團。新北檢昨天複訊後聲押禁見蕭女，新北地院今天中午裁定收押禁見。
據了解，蕭姓女行員涉嫌幫詐騙集團提高人頭帳戶的轉帳與提款額度，淪詐騙集團共犯。新北地檢署昨天指揮三重警分局兵分兩路搜索蕭女公司座位與住處，並拘提蕭女到案說明。
檢方昨天晚間複訊後，認蕭女涉犯3人以上共同犯詐欺取財、洗錢等犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有勾串共犯或證人之虞，也有反覆實行詐欺犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見，新北地院今天開庭後裁定收押禁見。
中信銀行內湖區某分行朱姓女行員日前涉嫌協助詐騙集團提高特定帳戶每天轉帳額度，疑幫詐騙集團洗錢，桃園地檢署5日對朱女等22名詐騙集團共犯依涉犯組織犯罪防制條例、加重詐欺及洗錢防制法等罪提起公訴。
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