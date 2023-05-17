三星鄉長李志鏞涉貪 遭地院裁定收押禁見

宜蘭縣三星鄉長李志鏞涉嫌於108年間舉辦活動時，圖利特定廠商並收受賄賂40萬元，檢廉昨天上午將他帶到調查站詢問，今天上午1時40分許檢方聲請羈押；下午1時38分許，宜蘭地方法院裁定收押禁見。

檢方指出，李志鏞108年透過「三星鄉花海周邊意象及布置工作」預算65萬元及「109年三星鄉年節街景布置暨安農溪落羽松秘境夜間光廊工程」預算150萬元2案，內定特定廠商，收受張姓負責人共40萬元賄賂，涉犯貪汙治罪條例。

此外鄉公所延伸預算65萬元的花海活動，辦理耶誕樹裝飾工程預算約50萬元，李志鏞將其分包成10萬元以下的數個案子，規避公開招標，也涉犯貪汙治罪條例。

檢廉昨日上午6時許持拘票，到李志鏞家中將他帶到鄉公所，收集資料後再帶至調查站詢問。據了解，昨日共傳喚19人，6人列為被告，其餘13人為證人。晚上11時許，李志鏞被帶到地檢署複訊，隔日凌晨檢方說明強制處分，聲押李志鏞、農業課長蕭振岳、張姓廠商3人，另外3名被告分別以5萬到10萬元交保。

地院今天上午11時開聲押庭，張姓廠商、蕭振岳分別以20萬元、15萬元交保，訊問李志鏞的時間較長，下午1時38分，裁定收押禁見。