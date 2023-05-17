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PO鼠屍扮玩具槍照戲稱亡魂 竟被台中警通知還遭送辦
台中陳姓男子在馬路旁看見1隻死老鼠旁邊還有1把玩具手槍，拍照PO臉書「路上觀察學院」戲稱「在台中...誰都可能成為槍口下亡魂」，未料當天就接到台中警方通知到案，以他散布謠言影響公共安寧為由移送，法院審酌，貼文底下多為網友戲謔回應，難認引起恐慌，裁定陳不罰，可抗告。
移送指出，陳男今年2月4日早上8點半在臉書「路上觀察學院」社團上傳1張照片，圖為1隻死老鼠躺在1把手槍旁邊，陳並發文稱「在台中...誰都可能成為槍口下的亡魂」等不實訊息文章，影響公共安寧。
經台中市警局刑警大隊網路巡邏發現，通知陳男到案調查，認為陳發文的行為有散布不實謠言，影響公共安寧，有違社會秩序維護法第63條第1項第5款規定，移送台中地院裁處。
法院審理時，陳男坦承有發文，但辯稱當天是經過路邊看到1隻老鼠屍體和1把壞掉的塑膠玩具槍，覺得此景很有趣，且認為照片所示明顯是玩具手槍，所以才在臉書社團上分享。
法院查，陳男早上8點半在社團發文，警方下午5點網路巡邏發現通知他到案，當晚6點再和陳到拍照現場，發現該老鼠屍體、玩具槍仍在場，可見陳男所述認為有趣才拍照PO網並非子虛烏有。
法院指出，陳男發文後8小時，並在該貼文補充「稍早路過看到拍照，所發布文章，純屬玩笑，如造成各位不安，深感抱歉。（圖上為明顯毀損的玩具手槍）。」下方網友回覆「路觀少見好笑的」、「這是一把鼠一鼠二的槍」等多為戲謔回應。
法院認為，縱然陳男已在貼文補充是玩具手槍，也難認該貼文足以引起觀閱者心生畏懼或恐慌，而達影響公共安寧程度，不符合社秩法第63條第1項第5款規定，裁定陳男不罰。
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