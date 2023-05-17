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屏花澎海生館3天接6封郵件恐嚇 內容相似警追查

中央社／ 屏東17日電

屏東海生館、花蓮太魯閣國家公園及海洋公園、澎湖水族館在3天內分別接獲6件炸彈及隨機砍殺恐嚇郵件，內容及手法均相似，不排除是曾涉多次恐嚇的中國籍學生張海川所為，警方追查中。

屏東海生館昨天接到恐嚇郵件，內容為已在館內安裝4枚遙控炸彈並要引爆，警方搜索館區並未發現爆裂物；今天上午再收到要直播砍殺遊客的恐嚇信件。屏東恆春警方今天表示，調查2封寄件人的IP位址並不相同，正在進一步追查中。

花蓮遠雄海洋公園今天上午也收到「放置遙控炸彈」的恐嚇信件，園區上午10時開始清場，200多名遊客撤離園區、全額退費，並全面巡視園區，並未發現可疑物品。

花蓮太魯閣國家公園則於15、16日收到恐嚇信件，稱「放置8顆遙控炸彈在園區某處」、「將隨機砍殺遊客，並於網路直播」，南投、花蓮警方獲報後，應變小組加強巡查。

花蓮警方初步調查，陽明山國家公園、國立故宮博物院日前也有收到類似恐嚇郵件，因恐嚇信件用相同電子信箱，連慣用字詞語氣都相同，不排除是曾涉多次恐嚇的中國籍學生張海川涉案。

澎湖縣水族館16日晚間11時許，也接獲一封主旨為「遙控炸彈已經安裝在澎湖水族館內」的電子郵件，白沙警分局獲報清查並未發現可疑物，警方表示，因未署名，所以無法判定是否為張海川所為。

恐嚇 太魯閣國家公園 炸彈

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澎湖水族館接獲炸彈恐嚇郵件 警清查可疑物品

影／屏東海生館接獲炸彈恐嚇信 警方查無可疑物

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