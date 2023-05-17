影／涉圖利明入監 北斗鎮長送菜刀給鄉親 要大家拔刀相助

彰化縣北斗鎮長李玄於2017年在妻子楊麗香任鎮長期間，涉嫌指示清潔隊放行讓清運業者將建築廢棄物進垃圾掩埋場傾倒，被依圖利罪等二審判刑1年10月、褫奪公權2年，全案定讞，明天將入監執行，李玄在今天在公所開惜別會，看到楊麗香掉淚為他抱不平時，李也眼眶泛淚要大家「拔刀相助」。

李玄在今天在公所開惜別會，現場約三百名鄉親前往對他表達支持，他也準備了菜刀送給每位到場的鄉親當伴手禮，說和大家「不能一刀兩斷，要大家拔刀相助」，他會後說原本是母親節要送給鄉親媽媽們當母親節禮物「是要送好刀給媽媽，煮好料理」，但後來得知要入監了，乾脆拿來送鄉親當惜別禮物。

李玄在於2017年因受鎮民請託，要清潔隊陳姓班長讓人傾倒54噸多的拆除建物事業廢棄物，涉嫌圖利，再則其經營的農藥行涉嫌販賣禁用偽農藥，一審各判刑5年6月、8月，並褫奪公權4年、併科罰金120萬元；二審依貪汙圖利罪，判刑1年10月、褫奪公權2年，涉嫌販賣禁用偽農藥，改判6個月，得易科罰金，再併科罰金100萬元。

彰化地檢署12日發出入監服刑通知單，李玄在15日以腿傷為由聲請延後入監，因為他傷口要到21日才拆線，但遭檢方駁回。

李玄在今天惜別會上說，他仍希望監察單位與司法能還他清白，他連解職令都還沒收到，就要他入監，實在讓他無法接受。

楊麗香則哽咽說，她很懊惱她任內對於建築廢土進掩埋場的事沒處理好，認為那是可回收利用，又不會造成廢土被亂倒，進場應該沒關係，一件跟李玄在無關的事，卻害他一下子被停職，現在又要被關，只希望司法能還他們清白。

在場有支持的鄉親說，前總統陳水扁兒子陳致中涉洗錢8億被判1年，而相較下李玄在判刑1年10月，這樣公平嗎?

李玄在更意有所指對在場支持者說，你們的一票是很重要、很需要，票若投錯、政策若錯誤是比貪汙更嚴重，希望大家未來能把票投給可以接班、促進北斗發展的人。