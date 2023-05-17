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桃園溫州公園命案 女嫌怪死者賣存摺又註銷帳戶不對

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市一名陳姓男子去年10月全身是傷橫死桃園區溫州公園，檢警追查原因與詐騙集團有關，逮捕動手毆打的梁姓、施姓和林姓3名男子，以及負責約出陳男的王姓女子，全案依傷害致死罪起訴；桃園地院今開庭審理，王女極力護航梁男，還將責任推給陳男，怪陳男收了錢又把銀行帳戶註銷是不對的行為。

這起命案發生在去年10月4日，23歲的陳姓男子生前曾透過王姓女子賣銀行帳戶給梁姓男子，並收到5萬元酬金，但雙方事後為了5萬元是一次性買斷或月租費用問題鬧翻，才會被王、梁等人設局約出，押到大園某處施暴凌虐，最後因受傷內出血嚴重併發橫紋肌溶解症，遭丟包溫州公園不久便倒地不起，5日凌晨被人發現時已無氣息。

審理時，王女針對檢察官和法官問題，多次以自身處境實問虛答，多次遭審判長提醒斥責。她也將責任推給陳男，稱陳男賣銀行帳戶收了5萬元，事後又把帳戶註銷，導致帳戶沒辦法用，「這是不對的行為」。她表示，梁男想把5萬元討回來，因為相信梁會以和平方式解決問題，所以就幫忙約人，沒有想過陳男會被打。

王女羈押期間曾託法官傳話給梁男，內容提到「無論如何有我在」、「我會等你通信什麼」和「愛你哥哥」等語，法庭上也稱陳男有健身，擔心雙方肢體衝突，所以有提醒梁男不要受傷。

不過，同案被告鄧姓男子坦承犯行，證稱自己受梁男指示赴溫州公園押陳男，在此之前並不認識陳男，也無恩怨，後來有參與毆打行為，動手的人至少有20名，但並非全都認識，即便認識，也不一定叫得出全名。後來，陳被送回溫周公園前都還有意識，梁有給陳1千元，要他自己買藥療傷。

由於梁男與王女羈押期限將屆，2人也請求法院准許交保，好籌錢與陳男家屬和解；法院審酌梁男涉犯重罪且全案尚有事證待調查，認為仍有羈押禁見必要，因此裁定梁男還押，而王女因相關事證今日已完畢，諭知5萬元交保。全案將於月底續行審理。

陳姓男子去年10月5日清晨陳屍桃園市桃園區溫州公園，檢警追查是遭人打死。本報資料照片
陳姓男子去年10月5日清晨陳屍桃園市桃園區溫州公園，檢警追查是遭人打死。本報資料照片

桃園 詐騙集團

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