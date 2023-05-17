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輕適能健身無預警倒閉 3高層違法招攬投資起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

「輕適能」健身集團2020年無預警倒閉後，受害股東、會員及員工組成自救會，對負責人賴志欽、執行長吳佳倫提告。台北地檢署另查出，賴、吳與董事兼行銷主管鄭文賓3人，涉嫌自2017年起，未經主管機關許可，在臉書公開招攬民眾投資輕適能子公司，不法所得共計2068萬元，今依違反證交法起訴賴、吳、鄭3人。

成立於2013年的輕適能，當年立志成為女性健身第一品牌，全盛時全台擁有15家分店，卻在2020年2月無預警倒閉。經自救會提告，當時自救會委任律師曾表示，該公司2018年開始對外募資，至少造成2、30名股逾5000萬元損失。

前年北檢認定該公司涉嫌不實驗資，為求迅速擴大規模達成股票上市目標，於2017年8月至2019年10月間，以虛偽資金調動替輕適能運動空間、LOGA、動文創3個旗下子品牌增資，將資本額虛增至9501萬餘元，待完成增資登記後便歸還部分款項，因此將賴、吳等6人依違反公司法、商業會計法及偽造文書罪起訴。

事後，檢調又接獲檢舉，指稱輕適能自2017年起在官方臉書發文，公開詢問「有人有興趣做輕適能員林店、木柵店的小股東嗎？」吸引投資人以每股約30元購買公司股票，供輕適能子公司展店及擴店之用，等同未經許可公開募集及發行有價證券而涉犯證交法。

輕適能健身集團2020年無預警倒閉，負責人賴志欽、執行長吳佳倫、董事兼行銷主管鄭文賓3人又被查出涉嫌違法招攬投資遭北檢起訴。報系資料照
輕適能健身集團2020年無預警倒閉，負責人賴志欽、執行長吳佳倫、董事兼行銷主管鄭文賓3人又被查出涉嫌違法招攬投資遭北檢起訴。報系資料照

自救會 健身 提告

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