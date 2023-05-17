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某銀行女職員涉詐騙被調查 被收押禁見

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

某信託商業銀行位於新北市蘆洲區中山一路的分行昨天被檢警搜索，帶回疑似與詐騙集團勾結的蕭姓女職員，複訊後檢方聲押禁見，稍早新北地方法院裁准。

據了解，新北檢警日前在偵辦詐騙案件時，發現蕭女疑似與詐騙集團勾結，調高詐騙集團掌握的多個人頭帳戶每日轉帳、提款額度，以便利詐團洗錢。

新北檢昨天指揮三重警分局兵分兩路，到分行搜索蕭女辦公位置與蕭女住所，並拘提蕭女到案說明，但蕭女否認犯罪，檢警仍在調查涉案時間與金額。

複訊後，檢方認為蕭涉犯加重詐欺取財、洗錢等犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有勾串共犯或證人、反覆實行詐欺之虞，向法院聲請羈押禁見，稍早法院裁准。

該信託商業銀行母公司也發出重大訊息，公告配合警方進行詐騙案件搜索調查，指出依法配合調查程序，並敘明搜索與公司營運無關。

據悉，今年一月該銀行才有女行員被爆出勾結詐騙集團，年初已由桃園地檢署偵結此案並起訴。

新北地檢署昨天指揮三重警方前往某銀行分行搜索，帶回疑似涉嫌協助詐團洗錢的蕭姓女職員，複訊後聲押禁見裁准。圖／聯合報系資料照
新北地檢署昨天指揮三重警方前往某銀行分行搜索，帶回疑似涉嫌協助詐團洗錢的蕭姓女職員，複訊後聲押禁見裁准。圖／聯合報系資料照

詐騙集團 詐欺

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