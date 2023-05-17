槍殺藥腳棄屍防風林 凶嫌與死者家屬和解求減刑
男子林文宗疑不滿吳姓藥腳供出他涉販毒，去年10月29日邀杜姓男子駕車，搭載林、吳及謝姓男子談判，林、吳口角後，林持槍對吳開2槍斃命，棄屍在安南區北汕尾防風林，台南地院上午開庭，林與死者家屬已和解，也當庭道歉，吳父要他誠實面對。謝感嘆「都是毒品害的」。
檢方依殺人、槍砲彈藥刀械管制條例、遺棄屍體等罪嫌起訴林文宗，謝及杜2人則被依遺棄屍體罪嫌起訴。林、謝及杜3人均認罪。
審判長詢問林等人量刑意見，「都是毒品害的」謝長嘆，他實在不知道要說什麼，林、吳兩人都不是壞人，現在他需要照顧雙腿遭截肢的老母親，6年來飽受煎熬，每次都想打「1965」，如果他要去關，老母親不知道怎麼辦？杜也請求法官從輕量刑。
56歲林因販毒罪被判16年，現入監服刑。林與死者家屬以50萬元和解，他當庭向吳父鞠躬道歉，「拍謝，我不對，請你原諒我！」。他表示，當下一時氣憤才動手，事後很後悔才自殘，想一命還一命，他知道錯了，現存一線希望，能有機會陪陪孫子和前妻。
吳父認為，林已承認犯錯，事情已經發生了，追究也沒有多大意義，希望他能誠實面對，也希望法官給他改過自新的機會。他說，兒子死了不能復生，「給他一次機會，不要再糾纏下去」。
檢察官認為，林犯案不值得同情，死者在最高法院判決確定後一個月動手，犯案動機並非受到死者要脅，而是單純借錢。且林投案不適宜用自首減刑，林事後滅證且串供，3人自述在丟槍時，當下看到警方已在現場附近拉起封鎖線，擔心被發現才向警方投案，同時3人將屍體遺棄在防風林放任野狗啃食，請法院從重量刑。而台南地院訂於6月28日宣判。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言