槍殺藥腳棄屍防風林 凶嫌與死者家屬和解求減刑

男子林文宗疑不滿吳姓藥腳供出他涉販毒，去年10月29日邀杜姓男子駕車，搭載林、吳及謝姓男子談判，林、吳口角後，林持槍對吳開2槍斃命，棄屍在安南區北汕尾防風林，台南地院上午開庭，林與死者家屬已和解，也當庭道歉，吳父要他誠實面對。謝感嘆「都是毒品害的」。

檢方依殺人、槍砲彈藥刀械管制條例、遺棄屍體等罪嫌起訴林文宗，謝及杜2人則被依遺棄屍體罪嫌起訴。林、謝及杜3人均認罪。

審判長詢問林等人量刑意見，「都是毒品害的」謝長嘆，他實在不知道要說什麼，林、吳兩人都不是壞人，現在他需要照顧雙腿遭截肢的老母親，6年來飽受煎熬，每次都想打「1965」，如果他要去關，老母親不知道怎麼辦？杜也請求法官從輕量刑。

56歲林因販毒罪被判16年，現入監服刑。林與死者家屬以50萬元和解，他當庭向吳父鞠躬道歉，「拍謝，我不對，請你原諒我！」。他表示，當下一時氣憤才動手，事後很後悔才自殘，想一命還一命，他知道錯了，現存一線希望，能有機會陪陪孫子和前妻。

吳父認為，林已承認犯錯，事情已經發生了，追究也沒有多大意義，希望他能誠實面對，也希望法官給他改過自新的機會。他說，兒子死了不能復生，「給他一次機會，不要再糾纏下去」。