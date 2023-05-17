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林智堅論文涉侵權案 法官安排6/9試行調解

中央社／ 台北17日電

調查官余正煌提起刑事自訴，控告前新竹市長林智堅涉侵害著作權案，台北地方法院承審法官張德寬日前退休，經電腦分案由法官許峻彬審理，並訂6月9日下午在調解室試行調解。

這起案件，台北地方法院於1月間首次公開審理，林智堅首次出庭應訊，他在庭上說，以自己參與新竹巿長選舉相關民調為論文依據，他沒有抄襲、沒有認罪的問題。

全案緣於，台灣大學去年8月9日召開記者會，宣布學術倫理審定會決議，認定林智堅與余正煌論文內容高度重疊，而余正煌論文早半年完成，且林智堅無法提出反證，因此認定是林智堅抄襲，撤銷碩士學位。

余正煌後來委託律師吳俊達、張祐齊、曾威凱到台北地方法院遞狀提起刑事自訴，控告林智堅涉嫌違反著作權法第91條第1項（擅自重製侵害他人著作）及第92條（擅自公開侵害他人著作）。

林智堅 余正煌

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